Así opera la red secreta que lleva a mercenarios colombianos a la sangrienta guerra en Sudán

Cientos de exsoldados colombianos fueron arrastrados a la sangrienta guerra civil de Sudán con promesas de atractivos salarios emiratíes. Pero muchos hallaron la muerte en ese lejano campo de batalla y quienes sobrevivieron están implicados en graves crímenes.
Esta investigación revela cómo mercenarios colombianos terminaron al otro lado del mundo en una red de guerra, lucro y silencio que se extiende desde los Andes hasta los campos de exterminio en la región sudanesa de Darfur.
“Hasta la fecha no han repatriado su cuerpo”, dijo a la agencia AFP la viuda de unexsoldado colombiano que murió en Sudán, que pidió no dar su nombre ni el de su esposo por temor a represalias.
Este exsoldado de 33 años viajó a Sudán a mediados de 2024. Integraba un grupo que fue enviado por empresarios sancionados por Estados Unidos a este brutal conflicto que deja decenas de miles de muertos y millones de desplazados en riesgo de hambruna.