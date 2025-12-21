Tras ola de atentados, terroristas del ELN anunciaron cese del paro armado en Navidad y Año Nuevo

Tras semanas de mortales atentados, hostigamientos y un paro armado que dejó decenas de acciones terroristas en varias regiones del país, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un alto el fuego unilateral en Navidad y Año Nuevo.
Según el comunicado del grupo armado ilegal, la medida comenzará a regir a partir de las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026. Se trata de un anuncio que el ELN suele realizar cada año tras meses de hostigamientos, secuestros y asesinatos contra la Fuerza Pública y la población civil.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reaccionó al anuncio y aseguró que “un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”.
La funcionaria recordó que “hace un año, el ELN anunció un cese al fuego similar. En enero, sin embargo, continuó sin piedad los ataques a la población. Por ejemplo, en Catatumbo declaró una guerra que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia. Es decir, infundió miedo generalizado en miles de personas inocentes”, escribió en X.
El anuncio se produce luego del llamado “paro armado” organizado por esa guerrilla desde el pasado 14 de diciembre, una ofensiva que, de acuerdo con los balances oficiales, dejó cerca de 80 acciones terroristas en al menos nueve departamentos del país.