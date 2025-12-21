Tras ola de atentados, terroristas del ELN anunciaron cese del paro armado en Navidad y Año Nuevo

Tras semanas de mortales atentados, hostigamientos y un paro armado que dejó decenas de acciones terroristas en varias regiones del país, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un alto el fuego unilateral en Navidad y Año Nuevo. Según el comunicado del grupo armado ilegal, la medida comenzará a regir a partir de las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026. Se trata de un anuncio que el ELN suele realizar cada año tras meses de hostigamientos, secuestros y asesinatos contra la Fuerza Pública y la población civil. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reaccionó al anuncio y aseguró que “un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”. La funcionaria recordó que “hace un año, el ELN anunció un cese al fuego similar. En enero, sin embargo, continuó sin piedad los ataques a la población. Por ejemplo, en Catatumbo declaró una guerra que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia. Es decir, infundió miedo generalizado en miles de personas inocentes”, escribió en X. El anuncio se produce luego del llamado “paro armado” organizado por esa guerrilla desde el pasado 14 de diciembre, una ofensiva que, de acuerdo con los balances oficiales, dejó cerca de 80 acciones terroristas en al menos nueve departamentos del país.

Los mortales atentados del ELN solo en el mes de diciembre de 2025

Entre los hechos más graves se encuentra el atentado contra una base de entrenamiento del Ejército en Aguachica, Cesar, ocurrido el 18 de diciembre, en el que murieron al menos siete militares y otros 30 resultaron heridos. Cuatro de los uniformados permanecen en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central. Lea aquí: Estos serían los responsables de atentado del ELN que dejó 7 militares muertos en Aguachica, Cesar El centro asistencial informó que los militares “se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, en condición clínica crítica, bajo observación estrecha y tratamiento permanente por parte de un equipo médico multidisciplinario, con pronóstico reservado”. El ataque en Aguachica fue perpetrado con cilindros bomba, drones y ráfagas de fusil, y se convirtió en uno de los episodios más letales de la ofensiva armada del ELN durante el paro. El hecho fue rechazado por distintos funcionarios del Gobierno, que anunciaron que acudirán a la figura de “urgencia manifiesta” para acceder a recursos destinados a fortalecer los sistemas de detección e inhibición de drones utilizados en ataques contra instalaciones militares.

Además, el pasado 16 de diciembre, la estación de Policía del municipio de Buenos Aires, Cauca, fue objeto de hostigamiento A su vez, a pocos metros de allí, en el municipio de Suárez, las comunidades reportaban la ubicación de cilindros, al parecer cargados con explosivos, sobre los accesos viales al casco urbano de esta población. “En Comité de Justicia Transicional del municipio de Puerto Leguízamo, se decretó el confinamiento en los corregimientos de La Tagua y El Mecaya, las inspecciones de Yurilla y Sencella y las comunidades indígenas de Umancia y Guaquira. Los censos para determinar las personas afectadas se encuentran en construcción, aunque se estima que son alrededor de 3.000”, informó la Defensoría en ese entonces. Lea más: Denuncian amedrentamiento del ELN a la vivienda del alcalde del municipio de Nóvita, en Chocó Ese mismo día se registró un atentado en el sur oriente de Cali en el que murieron dos policías. Los uniformados, identificados como Jorge Leonardo Gómez Ochoa y de Robert Steven Melo Londoño, resultaron heridos cuando el artefacto explosivo fue activado al paso de su patrulla, alrededor de las 3:50 a.m., y murieron cerca de una hora después en un centro asistencial. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali General, Henry Bello, aseguró que los explosivos corresponden al perfil criminal del ELN. El 15 de diciembre se reportó un balance de 51 acciones terroristas cometidas por el ELN en medio del paro armado decretado por esa guerrilla. 38 de esas acciones correspondieron a ‘terrorismo mediático’, es decir, instalación de banderas, grafitis y marcación de vehículos. Pero también se presentaron ataques en contra de la población, como el asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, Norte de Santander, y la instalación de una motobomba en el peaje Lizama, en Barrancabermeja, que dejó herida a una trabajadora. Adicionalmente, se registró la incineración de un bus en jurisdicción de Valdivia, Sector la Paulina. Km 15 entre Valdivia y Tarazá.