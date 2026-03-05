x

Arcángel agotó en menos de cuatro horas las boletas para su concierto en Medellín, ¿habrá nueva fecha?

Esta semana, el cantante anunció que el único show que tendría en Colombia en el marco de su nueva gira mundial sería en Medellín. Este jueves salieron las boletas para La Octava Maravilla World Tour y a las pocas horas se agotaron, al igual que en Ecuador y Argentina.

  • Más de 18 conciertos realizará Arcángel en su gira mundial. FOTO: Tomada de @arcangel en Instagram
    Más de 18 conciertos realizará Arcángel en su gira mundial. FOTO: Tomada de @arcangel en Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Este jueves a las 10:00 de la mañana inició la venta general del concierto de Arcángel en el Estadio Atanasio Girardot, el cual está programado para el 5 de septiembre de 2026. Cuatro horas después, a las 2:00 de la tarde, el artista de origen puertorriqueño ya había agotado la boletería de este show.

Esta semana, por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de temas como Pa’ que la pases bien y Sigues con él anunció las ciudades y fechas de La Octava Maravilla World Tour, la gira mundial con la que planea celebrar los 20 años de su trayectoria musical.

En ese momento dio a conocer que serían 18 los shows confirmados en Europa y Latinoamérica. El tour iniciará el 13 de mayo en Barcelona, España, y en julio llegará a Latinoamérica. Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica son los países en los que se presentará Arcángel en 2026.

Este jueves, que salieron a la venta las boletas en Medellín, el cantante recibió la noticia del sold out por medio de una transmisión en vivo que ha realizado durante todo el día en Instagram. Arcángel celebró que más de 40.000 personas vayan a asistir a su concierto en el Atanasio, donde se presentó en enero de este año como uno de los invitados especiales de Bad Bunny.

¿Arcángel tendrá una segunda fecha en Medellín?

En la transmisión en Instagram, el artista estuvo conectado con el creador de contenido, Westcol, y su hijastro, Joe Martin. Ante la pregunta de si estaba planeando realizar otro concierto en Medellín, Arcángel respondió que tanto su equipo como él estaban dispuestos a analizar la opción de programar una segunda e incluso una tercera fecha, si así lo quieren sus seguidores.

Colombia no fue el único país en el que el cantante agotó en poco tiempo sus shows. En Guayaquil, Ecuador, hizo soldout tres horas y media después del inicio de la venta general, por lo que tuvo que anunciar una segunda fecha y, en Buenos Aires, Argentina, ocurrió lo mismo.

