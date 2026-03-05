x

Elecciones 2026: ¿puedo llevar a mi mascota al puesto de votación?

Este fin de semana, más de 41 millones de colombianos elegirán a los 102 senadores y a los 183 representantes a la Cámara que integrarán el Congreso durante los próximos cuatro años. Ir o no con la mascota a votar es una de las preguntas más comunes durante esta jornada. Aquí le explicamos.

  • La Registraduría no cuenta con una norma que prohíba explícitamente ir a votar en compañía de mascotas. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Este domingo 8 de marzo se cumplirá la primera cita del calendario electoral en Colombia este 2026. Los ciudadanos irán a las urnas para elegir cómo quedará conformado el próximo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, y también votarán en alguna de las tres consultas interpartidistas para escoger un candidato que compita en las elecciones presidenciales.

Lea: Paso a paso: así puede consultar su lugar de votación para las elecciones este 8 de marzo

Según la Registraduría Nacional, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar y se instalarán más de 13.700 puestos de votación, en los que estarán distribuidas 125.259 mesas.

Como ocurre cada cuatro años, son múltiples y variadas las dudas que asaltan a los votantes en los días cercanos a esta jornada. Una de las más comunes es si al puesto de votación está permitido ir acompañado por mascotas, ya sean perros o gatos.

Lo cierto es que la Registraduría no cuenta con una norma que prohíba explícitamente ir a votar en compañía de estos peluditos. Sin embargo, el llamado que realiza esta institución es que, si es posible, es mejor abstenerse de llevarlos a los puestos de votación.

Lo que recomienda la entidad es evitar asistir con mascotas para no generar congestión en los puntos de votación o dificultades logísticas durante la jornada. La prioridad es que este domingo haya un ambiente ordenado en cada ciudad para evitar errores o distracciones de cualquier tipo.

Además del desarrollo de las votaciones, también es importante reconocer que este tipo de aglomeraciones –cuando se trata de puntos de votación concurridos como Corferias en Bogotá o Plaza Mayor en Medellín– puede ser perjudicial para las mascotas, ya que las somete a altos niveles de estrés, ansiedad, golpes de calor e incluso lesiones por pisadas.

Aunque la recomendación es dejarlos en casa, tenga claro que, si debe acudir a votar junto a su peludito, no hay ninguna prohibición para hacerlo. En caso de que lo lleve, recuerde siempre estar atento a su mascota, no perderla de vista y tomar las medidas de precaución necesarias para la protección de este animalito y de los otros votantes.

Siga leyendo: Ojo que hubo cambio en el puesto de votación de El Poblado: esta será la nueva mesa

Utilidad para la vida