Este es el teatro de Medellín preferido por los grupos emergentes de la ciudad para estrenar sus obras

En 1987, cinco directores de teatro de la ciudad crearon la Corporación Casa del Teatro de Medellín, un lugar común para realizar sus montajes y proyectos. Desde hace 23 años, tiene su sede en el barrio Prado Centro (Calle 59 50a 25), en un inmueble del distrito que tiene en comodato. Clara Pabón Duarte, directora administrativa y financiera de la corporación, explicó que Casa del Teatro no tiene la estructura de un grupo de teatro estable, sino que hace las veces de plataforma que invita a directores, actores y colectivos a hacer parte de su programación. Con el paso del tiempo, el director y dramaturgo Gilberto Martínez asumió un papel central en el desarrollo artístico de la entidad. Siga leyendo: Un buen parche en Medellín: con 200 funciones al año, Casa Teatro El Poblado apuesta al teatro reflexivo En 2002, Martínez donó su biblioteca personal a la corporación, lo que dio origen a la Biblioteca Especializada en Artes Escénicas Gilberto Martínez, considerada una de las más completas del país en su campo. Actualmente reúne más de once mil títulos entre libros, revistas e investigaciones. El catálogo puede consultarse en línea y el servicio incluye préstamo interbibliotecario. La biblioteca mantiene convenios con la Universidad de Antioquia, la Institución Universitaria Débora Arango, estudiantes de Pequeño Teatro y salas vinculadas a la Asociación Medellín en Escena. Inicialmente, el acuerdo con la Universidad de Antioquia cubría solo la Facultad de Artes, pero hoy beneficia a toda la comunidad universitaria. La sala principal es de pequeño formato y tiene un aforo base de 60 espectadores, ampliable hasta 70 según las necesidades técnicas. Es un escenario con graderías móviles que permiten distintas configuraciones espaciales. La programación es continua durante el año: inicia en la segunda semana de febrero y se extiende hasta la segunda semana de diciembre, con funciones habituales de jueves a sábado a las 7:30 p. m.

“Llevamos varios años, apuntando que sea un espacio de circulación para grupos de las Artes Escénicas independientes. A raíz de eso, los grupos buscan nuestro espacio para realizar sus estrenos. Por eso los grupos de la ciudad nos llaman la Casa de los estrenos”, cuenta Clara. 2026 no será la excepción. Entre los montajes programados se encuentra Anomalía, de Escena La Compañía, con funciones desde el viernes 13 de marzo y continuidad la semana siguiente. Teatro La Parla presentará dos estrenos, entre ellos una creación realizada con niños indígenas del Chocó, prevista para el 16 de abril. También habrá propuestas de Tempestad Teatro y otros grupos de la ciudad. La producción propia de este año será una obra de danza que se estrenará en la tercera semana de octubre. El proyecto aún está en etapa de conformación del equipo artístico y se basará en una dramaturgia de un autor local que incursionará por primera vez en un formato coreográfico. Lea aquí: Casi normales, la obra de teatro musical ganadora del Pulitzer, se presentará en Medellín Además de su programación regular, la Casa organiza tres eventos principales a lo largo del año. La Semana del Teatro se realizará del 20 al 28 de marzo; la cuarta edición de la Semana de la Danza tendrá lugar en la última semana de abril; y el noveno Encuentro Sin Rótulos se desarrollará del 16 al 26 de septiembre. Este último combina actividades artísticas y académicas con participación internacional y, en los últimos años, ha incorporado un componente de residencias y laboratorios. El modelo de funcionamiento de la Casa se basa en proyectos. No cuenta con un elenco permanente. Los grupos invitados trabajan bajo un esquema de taquilla compartida: 60 % para el colectivo artístico y 40 % para la corporación. Este porcentaje cubre apoyo en comunicaciones, logística, uso de infraestructura y acompañamiento técnico. Cada grupo aporta su propio técnico, mientras que la Casa brinda asesoría en montaje y operación del espacio. Las entradas tienen un costo de 30.000 pesos en tarifa general y 20.000 para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. La boletería se vende en taquilla y mediante convenio con la plataforma Etiqueta Blanca.