Arranca el Mundial de Fórmula 1 de 2026 en Melbourne: Horarios y guía de la gran revolución técnica

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca del 6 al 8 de marzo en Melbourne, con el británico Lando Norris como defensor del título y Max Verstappen con ganas de revancha y lanzado a una “Operación Reconquista”.
Es complicado de entrada hacer pronósticos para este nuevo curso con 24 Grandes Premios, que terminará en diciembre en Abu Dabi, debido a la introducción de la nueva reglamentación técnica, que puede suponer un cambio sustancial en la jerarquía de los últimos años.
Con motores 100% sostenibles, autos más pequeños y el debut de gigantes de la industria, la F1 busca recuperar la agilidad del pasado con la tecnología del futuro.
La F1 2026 es un experimento fascinante. Al reducir el peso y aumentar la dependencia eléctrica, la categoría vuelve a poner el foco en la destreza del piloto para administrar recursos. Ya no basta con tener el mejor motor; ahora hay que ser el más inteligente gestionando los voltios y el viento.