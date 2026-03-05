Josh, el ex-NBA que llegó a Paisas y espera ver el Iván de Bedout lleno este viernes para el duelo ante Nacional de Uruguay

El escolta Joshua Alexander Reaves Bravo, nacido en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, y quien tuvo un paso por la NBA y la G League, es una de las caras nuevas que tendrá Paisas para el duelo de este viernes a las 7:40 de la noche, en el Iván de Bedout, ante Nacional de Uruguay, por los cuartos de final de la Basketball Champions League. Johs, como prefiere que lo llamen, está feliz en Medellín. Ya probó el chicharrón y se ilusiona con ver el Iván de Bedout lleno, este viernes, para el duelo ante los charrúas.

Este norteamericano de raíces latinas (padres bolivianos) entiende español, pero tan solo sabe decir unas palabras. Le va mejor con el inglés, y con el balón, y espera enamorar a los aficionados paisas con su desempeño para aportar en la campaña de Paisas que tendrá un rival fuerte. Un adversario que trae una gran nómina y varios aficionados para respaldarlo. Hablamos con Josh sobre su adaptación a Medellín, a Paisas y las expectativas de su actuación en la BCL.

¿Cómo se ha sentido en la ciudad de Medellín?

“Me siento bien. Me estoy acostumbrando a estar aquí, pero hasta ahora lo disfruto mucho. Me encanta la ciudad. La gente ha sido muy amable y acogedora. De verdad que estoy contento de esta nueva experiencia en mi carrera”.

¿Cuáles son sus fortalezas en el juego?

“Mi fortaleza es la energía, creo que juego lo que es mejor, pienso más tomar buenas decisiones durante el partido. Me gusta pensar que tengo un alto coeficiente intelectual en lo que respecta al baloncesto y, en cuanto a mi experiencia, simplemente conservo la compostura. Ya sabes, este es un partido muy importante para el club, para el país. Así que algunos pueden ponerse un poco ansiosos, un poco nerviosos, pero siento que, debido a la experiencia que tengo, puedo mantener la compostura y simplemente hacer mi juego y aportar para buscar la victoria”.

¿A qué jugador de la NBA admiró en su paso por la liga?

“Diría que la persona con la que más me acerqué fue Justin Jackson –actualmente en el Minnesota Timberwolves de la NBA–. Pasamos mucho tiempo juntos mientras estábamos en la burbuja, dentro y fuera de ella. Simplemente conviviendo, y aprendí mucho de él. Ha tenido una gran carrera. Ha logrado muchísimas cosas. Y es una gran persona. Es muy humilde y sigue trabajando cada día. Definitivamente, es alguien a quien admiro y aprecio la relación que tuvimos”.

Usted tiene una ventaja aquí porque entiende español ya que parte de su familia es boliviana, pero no habla español...

“Sí, mi abuela no está muy contenta conmigo por eso, pero lo oigo todos los días caminando por casa. Puedo captar frases viendo cosas. El solo hecho de escucharlo todos los días realmente me ayudó a comprenderlo, pero para hablar me cuesta más, para encontrar las palabras y unirlas, pero lo intento; a veces no soy muy bueno, pero no importa”.

¿Qué palabras conoce?

“Cosas simples como hacer preguntas, hablar de comida. Aquí aprendí que el chicharrón es muy popular, y me encanta el chicharrón; es una de mis comidas favoritas. Mi entrenador me llevó a un lugar por acá cerca, bastante bueno, y me siento muy agradecido por eso”.

¿Qué referencia tiene del baloncesto antioqueño?

“Este es un gran coliseo, un buen lugar para jugar. Solo puedo imaginar cómo será cuando esté lleno, y luego la multitud y el apoyo que ha tenido la gente. Y hubo un partido de fútbol la semana pasada, solo con ver lo loco que fue me imagino cómo serán los partidos aquí.

¿Qué le han dicho del equipo y de la afición local?

“Hasta ahora he entendido que es un equipo muy unido, muy atlético y activo y eso es importante. Sé que vienen muchos niños y adultos también a jugar y eso significa mucho para el deporte aquí, solo puedo imaginarme cuánto apoyo habrá”.

¿Y cómo siente al equipo para este partido contra Nacional de Uruguay?

“Obviamente, queremos llegar al partido con confianza. Tenemos mucho talento, gente con experiencia y confianza en el juego. Así que espero que podamos lograrlo. Sé que no hemos estado realmente juntos tanto tiempo y más con los que llegamos, pero espero que la química surja y podamos rendir al máximo y enorgullecer a Colombia y a los seguidores paisas”.

Habló de amigos en la NBA, pero ¿quién ha sido su modelo a seguir en el baloncesto?

“Diría que uno de mis entrenadores de pequeño. Se llama Corey Alexander. Jugó un tiempo en la NBA, pero fue mi entrenador en la preparatoria. Siempre me cuidó, me ayudó y fue clave para llegar a donde estoy. Siempre me ha apoyado mucho, ha estado ahí para decirme qué estoy haciendo mal y también me dice cosas en las que puedo seguir trabajando y mejorando”.

¿Qué le pidió el entrenador de paisas Daniel Seoane?