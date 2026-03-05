Ejército desmanteló 8 unidades de minería ilegal en el Occidente antioqueño

En el sector La Pulga, zona rural del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 32 de la Cuarta Brigada, y la Policía UNIMIL (Grupo de Operaciones Especiales Contra la Explotación Ilícita de Minerales) desmantelaron ocho Unidades de Producción Minera (UPM) y tres Unidades de Extracción Minera (UEM) de carácter ilegal, con lo que afectan las ganancias de los grupos delincuenciales con injerencia en ese territorio.

De acuerdo con las autoridades, las intervenciones se realizaron en dos operaciones, en las que se destruyeron 29 motores eléctricos, 24 motobombas sumergibles y eléctricas, y se incautaron 1.000 gramos de mercurio. Las afectaciones económicas calculadas a las estructuras criminales, según el Ejército, alcanzan los $230 millones diarios.