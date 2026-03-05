x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Niño de cuatro años murió tras caer a una lavadora en una casa de Bello, Antioquia

Los hechos se registraron dentro de una vivienda del barrio Las Vegas, de este municipio, cuando la mamá estaba trabajando en confecciones dentro de la propiedad.

  • El menor, tras caer a una lavadora, fue trasladado al Hospital Marco Fidel Suárez, en su sede pediátrica en el barrio Niquía, donde falleció. FOTOS: RÓBINSON SÁENZ Y MAURICIO PALACIO
    El menor, tras caer a una lavadora, fue trasladado al Hospital Marco Fidel Suárez, en su sede pediátrica en el barrio Niquía, donde falleció. FOTOS: RÓBINSON SÁENZ Y MAURICIO PALACIO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
bookmark

A las urgencias pediátricas del Hospital Marco Fidel Suárez, de Bello, llegó una mujer con su hijo de cuatro años en sus brazos. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, ella manifestó que su pequeño se había caído a la lavadora y se había ahogado.

Los hechos se registraron a las 10:30 de la mañana de este jueves en el barrio Las Vegas, de Bello, luego de que la madre viera que su pequeño hijo se había caído accidentalmente a este electrodoméstico mientras ella se encontraba trabajando en un taller de confecciones que funcionaba dentro de la vivienda.

Como pudo, lo sacó del agua y en un vehículo particular, con el apoyo de los vecinos lo llevó a este centro asistencial, en la sede de Niquía, para que intentaran salvarle la vida, pero debido al tiempo que estuvo en el agua, falleció.

De acuerdo con el reporte policial, la progenitora del menor, identificado como Thiago Guisao Cortés, le había dado el desayuno y luego lo baño. Tras alistarlo, se dispuso a trabajar en la máquina de confecciones.

Entérese: Niño murió ahogado en piscina del Bagre, ¿cuántos casos han ocurrido desde 2024?

En medio de este descuido, tanto de ella como de las dos tías que también se encontraban trabajando en este espacio, ocurrió el accidente y solo se percató de lo ocurrido porque no sentía a su hijo hacer bulla por la casa.

Por esta razón decidió buscarlo por toda la casa hasta que lo encontró sumergido dentro de la lavadora, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

Le puede interesar: Ellos fueron los dos menores muertos en un lago improvisado en el barrio París, de Bello

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de este pequeño y en el reporte policial señalaron que había muerto por ahogamiento.

Su cuerpo será trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín, para establecer plenamente las causas de este fallecimiento.

De acuerdo con organizaciones internacionales, como Healthy Children, una de las principales recomendaciones que entregan al momento de lavar ropa es que las lavadoras tengan dispositivos de seguridad, tanto las de carga alta como las de frontal, para evitar que las abran para entrar en ellas.

También se recomienda tener productos lejos de su alcance y que no sean en cápsulas pequeñas, para evitar que estas sean ingeridas por los pequeños.

Temas recomendados

Accidentes
Emergencias
Infancia
Niños en casa
niños
Bello
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida