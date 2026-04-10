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Murió Afrika Bambaataa, figura fundamental de la cultura Hip Hop

El Dj estadounidense murió por complicaciones derivadas de un cáncer a los 68 años.

  • Su último sencillo Time, fue lanzando el 22 de enero de 2026. FOTO: AFP
    Su último sencillo Time, fue lanzando el 22 de enero de 2026. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 6 horas
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El Dj estadounidense y pionero del hip-hop Afrika Bambaataa, acusado en los últimos años de agresiones sexuales a menores, murió a los 68 años, anunció el jueves su histórica discográfica Tommy Boy Records en Instagram.

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“Afrika Bambaataa (...) es ampliamente considerado un pionero del hip-hop y de la música electrónica. Ante el anuncio de su fallecimiento, pensamos en sus contribuciones al género y a la cultura en un sentido amplio, que perduran hasta hoy”, se lee en el pie de foto de una imagen en blanco y negro del artista.

El portal de noticias de celebridades TMZ, citando fuentes anónimas, informa de que Afrika Bambaataa (Lance Taylor, su verdadero nombre) murió a causa de un cáncer en la noche del miércoles al jueves en Pensilvania, Estados Unidos.

Autor del éxito de 1982 Planet Rock, Bambaataa fue figura, junto a DJ Kool Herc y Grandmaster Flash, entre los padres fundadores del hip-hop, un movimiento musical y cultural basado en cuatro pilares: el DJing, el rap, el grafiti y el breakdance.

Nacido en un complejo de viviendas del Bronx el 17 de abril de 1957, cofundó en 1973 (considerado el año del nacimiento del hip-hop en Nueva York) la Zulu Nation, una organización que se erigía contra la violencia de las pandillas y utilizaba el hip-hop para transmitir valores pacíficos, en particular a través de “block parties” (fiestas de barrio) en ese distrito de la megalópolis estadounidense.

Su paso por Colombia

Hace poco más de 10 años, en abril de 2015, Afrika Bambaataa estuvo en Colombia. Aquí participó de la primera cumbre mundial de arte cultura para la paz organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Luego pasó por Medellín donde hizo parte del festival Hip4 y celebró el Congreso Nacional de Zulu Nation Colombia chapter Quimbaya.

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