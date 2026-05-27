“Es mi decisión”: así respondió Luisa Fernanda W a las críticas por borrarse los tatuajes.

La influencer y empresaria Luisa Fernanda W respondió a las críticas que recibió en redes sociales luego de revelar que comenzó un proceso para borrarse varios de sus tatuajes. La creadora de contenido, que suma más de 18,5 millones de seguidores en Instagram, explicó días atrás que tomó la decisión porque muchos de sus tatuajes fueron hechos por impulso y emociones del momento que hoy no la identifican. Tras sus declaraciones, usuarios en redes sociales, especialmente en Tiktok, criticaron las razones con las que justificó iniciar el procedimiento con comentarios ofensivos hacia las decisiones de su vida personal. Frente a eso, la influencer publicó un video aclarando varios puntos de los comentarios que recibió. “Yo sabía que cuando empezara a contarles mi proceso de que me quería borrar la mayoría de mis tatuajes iba a recibir todo tipo de comentarios, pero es que de verdad yo me quedo sorprendida de cómo las personas a veces critican el proceso de otras.”, afirmó. Entérese: Luisa Fernanda W se está borrando los tatuajes, le contamos como es el proceso

Uno de los temas que más reacciones generó fue cuando relacionó el cambio con su espiritualidad. “Cómo les parece que me están criticando porque yo en mis publicaciones les compartí que parte de esta decisión es un proceso espiritual que yo personalmente estoy viviendo (...) uno de los compromisos que tenía con Dios era borrarme los tatuajes”, dijo en el video. Lea también: Los tatuajes no son más para siempre: así se pueden borrar En la misma línea aclaró que nunca ha dicho que tatuarse sea “falta de Dios” y aseguró que cada persona vive procesos distintos. “Yo jamás en mis publicaciones he dicho que tatuarse es falta de Dios, yo tenía esto como tarea. Y claro que le pedí a Dios sabiduría y discernimiento porque para mí era una decisión muy difícil, yo aplacé como tres años la borrada de todos mis tatuajes”, agregó. Luisa Fernanda W también respondió a quienes criticaron que describiera algunos de sus tatuajes como decisiones tomadas desde la “inmadurez”. Según explicó, se refería únicamente a su experiencia personal.

“Veo personas haciendo videos hablando de este tema y es porque yo dije que me tatué con un pensamiento muy inmaduro y es que ustedes cómo me van a decir que no, o sea,yo me tatué haciendo un reto en YouTube, es más, yo ni siquiera sabía lo que me quería hacer”, señaló. “Yo sí me tatué por inmadura porque no tenía la conciencia y la seguridad que se necesita para hacerse un tatuaje (...) no estoy diciendo que una persona que se tatúe es inmadura o que si tú tienes tatuajes eres inmaduro”, explicó. Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta un tatuaje en Colombia? Así se mueve la millonaria industria global del arte corporal En el video también negó que la decisión tenga relación con moda, estatus o con una supuesta intención de proyectar una imagen “old money”. Incluso aseguró que ya había sido invitada en varias ocasiones al Milan Fashion Week mientras tenía tatuajes. “Ya marcas muy importantes me han invitado cuatro años consecutivos a Milan Fashion Week estando tatuada”, afirmó.

También respondió a quienes le dijeron que, si decidió borrarse los tatuajes, debería revertir las cirugías estéticas que se ha realizado. “No, no, no, no, no. O sea, yo amo las cirugías que me he hecho. Y es más, uno no sabe que con los años uno se quiera hacer más”, afirmó. Además, aseguró que las decisiones sobre su cuerpo seguirán dependiendo únicamente de ella: “Si el día de mañana yo me quiero volver a tatuar y en cinco años volverme a quitar el tatuaje, es mi decisión”.

Después de atender a varias de las críticas más polémicas, la influencer finalmente defendió la posibilidad de cambiar de opinión con el tiempo. “Yo pienso que deberíamos normalizar que las personas cambiemos de opinión, porque las personas crecemos, evolucionamos. No hay nada mejor que ser libres y que nadie nos cuestione las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo”, concluyó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. También en el cierre aprovechó para reflexionar sobre el proceso de eliminar tatuajes y aseguró que es mucho más doloroso y costoso quitarlos que hacérselos, por lo que recomendó pensar muy bien antes de tomar esa decisión. Además, sostuvo que los tatuajes nunca han definido su elegancia ni su imagen personal, pues considera que esos aspectos están relacionados con la educación y otros valores. Siga leyendo: Karol G brilla en los AMAs con doble premio: Excelencia Artística y Mejor Álbum Latino del Año Bloque de preguntas y respuestas