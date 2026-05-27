Petro agita la Constituyente: ¿por qué y cómo defender la Constitución de 1991?

Colombia está a menos de un mes de decidir quién será su Presidente. Y es claro que Gustavo Petro tiene dos cartas sobre la mesa para mantener su influencia: la primera es hacer elegir a Iván Cepeda como su sucesor o, si falla en ese intento, su apuesta es la Asamblea Constituyente.
Ya están recogiendo firmas y tienen como meta presentarlas el mismo 20 de julio cuando toma posesión el nuevo Congreso de la República. Recoger las firmas no reviste mayor dificultad para un Gobierno que está en funciones, pero no garantiza que automáticamente se convoque la Constituyente.
Por eso vale la pena hacer una radiografía de lo que ha significado la Constitución de 1991 en Colombia, que el próximo 4 de julio cumplirá 35 años, a manera de insumo para tener argumentos para dar el debate.
Petro lleva meses dando pasos para agitar la movilización dentro de las universidades que le daría impulso. Tal vez queriendo replicar que sean los estudiantes los que la promuevan como ocurrió con la séptima papeleta.
Los rectores de las universidades Nacional, Pedagógica, Atlántico, Antioquia y Distrital han lanzado alertas y el proceso ha generado tal tensión que cuando Petro visitó la Universidad Nacional el 5 de mayo de 2026, distintos edificios amanecieron con pancartas en contra de las actuaciones del gobierno, en especial su interés en seguir adelante con el proceso constituyente.