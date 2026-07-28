Traslado de planta enfrenta a Essity y al sindicato de Familia

La decisión de Essity de trasladar gradualmente la producción de su planta de Medellín hacia Cajicá mantiene abierto un conflicto laboral con el sindicato Sinaltrafamilia. Mientras los trabajadores denuncian presiones para aceptar el traslado o acuerdos de retiro, la compañía sostiene que el proceso busca fortalecer la competitividad y garantizar la sostenibilidad del negocio.
Según Essity (antes Grupo Familia), la reconfiguración hace parte de una evaluación de su red de manufactura de productos de papel de consumo en Colombia. La empresa indicó que las líneas de producción serán trasladadas por etapas a Cajicá, pero aclaró que mantendrá sus operaciones en el país y garantizará el abastecimiento de sus productos y el cumplimiento de sus compromisos comerciales.