Traslado de planta enfrenta a Essity y al sindicato de Familia

La decisión de Essity de trasladar gradualmente la producción de su planta de Medellín hacia Cajicá mantiene abierto un conflicto laboral con el sindicato Sinaltrafamilia. Mientras los trabajadores denuncian presiones para aceptar el traslado o acuerdos de retiro, la compañía sostiene que el proceso busca fortalecer la competitividad y garantizar la sostenibilidad del negocio. Según Essity (antes Grupo Familia), la reconfiguración hace parte de una evaluación de su red de manufactura de productos de papel de consumo en Colombia. La empresa indicó que las líneas de producción serán trasladadas por etapas a Cajicá, pero aclaró que mantendrá sus operaciones en el país y garantizará el abastecimiento de sus productos y el cumplimiento de sus compromisos comerciales.

Sindicato denuncia presiones

Los trabajadores sindicalizados mantienen un cese de actividades desde el 17 de julio y permanecen en una carpa instalada en la portería de la planta de Medellín, en la Autopista Sur. Alexánder Gómez, presidente de Sinaltrafamilia, aseguró que la empresa insiste en que los empleados acepten acuerdos económicos o el traslado a Cajicá. Explicó que el sindicato no rechaza una reubicación, pero exige condiciones que garanticen estabilidad laboral y tengan en cuenta casos de trabajadores con enfermedades, responsabilidades familiares o protección por fuero sindical circunstancial. El dirigente afirmó que la empresa estaría utilizando una cláusula contractual que permite cambios de ciudad para advertir que quienes no acepten el traslado podrían ser despedidos con justa causa. También indicó que el sindicato solicitó la intervención del Ministerio del Trabajo. Gómez señaló además que más de 300 trabajadores aceptaron trasladarse luego de una jornada realizada el 17 de julio. Según su versión, los empleados fueron citados individualmente a reuniones con abogados y debían decidir entre aceptar el traslado o finalizar su relación laboral. El sindicato calificó ese procedimiento como una medida de presión.

Essity responde

Frente a estas denuncias, Essity aseguró que el cierre de la manufactura en Medellín no ocurrirá en una fecha específica, sino que hace parte de una transición gradual que continúa en marcha. La empresa explicó que un grupo de colaboradores seguirá vinculado durante los próximos meses para apoyar las diferentes etapas del traslado hacia Cajicá. Sobre el impacto laboral, indicó que la mayor parte de los trabajadores ya alcanzó acuerdos de mutuo consentimiento con la compañía. Algunos aceptaron el traslado y otros permanecerán en la planta mientras concluye el proceso. La empresa agregó que continúa dialogando con las personas cuya situación aún está en definición, por lo que no divulgará cifras sobre traslados o desvinculaciones. Essity afirmó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la competitividad, mejorar la eficiencia operativa y asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. También sostuvo que el proceso se desarrolla con transparencia, respeto y cumplimiento de la normatividad laboral. Como parte del acompañamiento, la empresa implementó programas de Asistencia al Empleado orientados a facilitar oportunidades de empleabilidad, formación y apoyo durante la transición laboral.

El impacto regional

Para Sinaltrafamilia, el traslado tendrá efectos sobre el empleo y la actividad económica en Antioquia. Gómez recordó que la planta de Medellín fue el origen de la marca Familia y que actualmente produce papel higiénico, servilletas y pañuelos. El dirigente también advirtió sobre posibles afectaciones a proveedores y recicladores. Según explicó, algunos proveedores de cartón reciclado ya habrían sido informados de que dejarán de suministrar materia prima a la planta, lo que podría reducir la demanda de este material y afectar los ingresos de quienes participan en esa cadena. Respecto al futuro del predio, Gómez indicó que la maquinaria será trasladada a Cajicá y que existen versiones sobre un eventual desarrollo residencial en el lote de Medellín, aunque reconoció que el sindicato no cuenta con información oficial que confirme ese destino. Mientras avanzan las conversaciones entre la empresa y los trabajadores, el cese de actividades continúa y los empleados sindicalizados permanecen en la planta a la espera de que se alcance una solución al conflicto laboral. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas