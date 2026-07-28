Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La Eurocopa 2028 no tiene ningún clasificado, pero ya conoce las ocho ciudades que serán sede en cuatro países

El torneo se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio del 2028. Las clasificatorias al campeonato se disputarán desde marzo del 2027.

  • El seleccionado español consiguió en 2024 su cuarto título de Eurocopa en la edición de que se jugó en Alemania. Foto: AFP
    El seleccionado español consiguió en 2024 su cuarto título de Eurocopa en la edición de que se jugó en Alemania. Foto: AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
bookmark

En marzo de 2027 empezarán las eliminatorias para la Eurocopa 2028. El torneo se disputará en 4 países al mismo tiempo, siguiendo no solo el ejemplo del Mundial de Norteamérica; sino el formato del que fueron promotores en 2021 cuando, para celebrar los 60 años del campeonato, se jugó en 11 ciudades de la misma cantidad de países.

Las sedes de la Euro, que está programada para disputarse entre el 9 de junio y el 9 de julio de ese año, se realizará en Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. El campeonato, donde España buscará defender el título que consiguió en Alemania 2024, no tiene, por el momento, ningún clasificado.

El seleccionado ibérico, vigente campeón mundial, no logró cupo automático después de haberse quedado con la última edición de la Euro. Tampoco los países que serán sede tiene cupo definido en el torneo. La no clasificación directa de los países anfitriones es una de las novedades que tendrá la próxima edición del torneo de países más importante del Viejo Continente.

¿Cuáles serán los países donde se jueguen los partidos de la Eurocopa?

Lo único que se tiene claro, por ahora, de la Eurocopa son las ciudades y los estadios donde se jugará el torneo. Este martes, la Uefa confirmó los 9 escenarios deportivos que serán sede del campeonato que se jugará en la Gran Bretaña. Londres, Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Cardiff, Glasgow y Dublín serán las urbes que albergarán el torneo.

Inglaterra, donde nació el fútbol como deporte a finales del Siglo XIX, será el país donde se disputarán más partidos y con más estadios. En el estadio del Tottenham, ubicado en Londres, habrá varios juegos. También tendrán encuentros el Etihad Stadium, donde es local el Manchester City; el Everton Stadium, donde es local Everton; el Villa Park, donde juega en Aston Villa; el St James Park, de Newcastle y el estadio de Wembley, donde se tiene previsto que se juegue la final.

Entre tanto, en el estadio Nacional de Gales se disputarán encuentros, lo mismo que en el Hampden Park de Glasgow, en Escocia, así como en Dublín, capital de Irlanda, habrá encuentros de la fase de grupos y, seguramente, rondas de eliminación directa.

¿Cuándo empiezan las eliminatorias para la Eurocopa 2028?
Las eliminatorias para la Eurocopa 2028 comenzarán en marzo de 2027. En esta fase de clasificación competirán las selecciones europeas para conseguir un lugar en el torneo final.
¿Qué países son las sedes oficiales de la Eurocopa 2028?
La Eurocopa 2028 se disputará en cuatro países: Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. Será un torneo multisede celebrado de manera conjunta en territorio británico e irlandés.
¿Tienen los países anfitriones un cupo directo a la Eurocopa 2028?
No, las selecciones anfitrionas (Inglaterra, Escocia, Gales y República de Irlanda) no tienen garantizada su clasificación automática. Esta eliminación del cupo directo para los países organizadores es una de las principales novedades del torneo.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección España
Selección Inglaterra
Eurocopa
Selección Alemania
Europa
Reino Unido
Inglaterra
Escocia
Irlanda
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos