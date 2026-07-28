La Eurocopa 2028 no tiene ningún clasificado, pero ya conoce las ocho ciudades que serán sede en cuatro países

En marzo de 2027 empezarán las eliminatorias para la Eurocopa 2028. El torneo se disputará en 4 países al mismo tiempo, siguiendo no solo el ejemplo del Mundial de Norteamérica; sino el formato del que fueron promotores en 2021 cuando, para celebrar los 60 años del campeonato, se jugó en 11 ciudades de la misma cantidad de países. Las sedes de la Euro, que está programada para disputarse entre el 9 de junio y el 9 de julio de ese año, se realizará en Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. El campeonato, donde España buscará defender el título que consiguió en Alemania 2024, no tiene, por el momento, ningún clasificado.

El seleccionado ibérico, vigente campeón mundial, no logró cupo automático después de haberse quedado con la última edición de la Euro. Tampoco los países que serán sede tiene cupo definido en el torneo. La no clasificación directa de los países anfitriones es una de las novedades que tendrá la próxima edición del torneo de países más importante del Viejo Continente.

¿Cuáles serán los países donde se jueguen los partidos de la Eurocopa?

Lo único que se tiene claro, por ahora, de la Eurocopa son las ciudades y los estadios donde se jugará el torneo. Este martes, la Uefa confirmó los 9 escenarios deportivos que serán sede del campeonato que se jugará en la Gran Bretaña. Londres, Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Cardiff, Glasgow y Dublín serán las urbes que albergarán el torneo.

Inglaterra, donde nació el fútbol como deporte a finales del Siglo XIX, será el país donde se disputarán más partidos y con más estadios. En el estadio del Tottenham, ubicado en Londres, habrá varios juegos. También tendrán encuentros el Etihad Stadium, donde es local el Manchester City; el Everton Stadium, donde es local Everton; el Villa Park, donde juega en Aston Villa; el St James Park, de Newcastle y el estadio de Wembley, donde se tiene previsto que se juegue la final.

Entre tanto, en el estadio Nacional de Gales se disputarán encuentros, lo mismo que en el Hampden Park de Glasgow, en Escocia, así como en Dublín, capital de Irlanda, habrá encuentros de la fase de grupos y, seguramente, rondas de eliminación directa.