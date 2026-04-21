Más de 800 artistas bailarán esta semana en las calles, estaciones y casas de la cultura de Medellín

Durante diez días en Medellín se celebrará el Día Internacional de la Danza, que se conmemora el 29 de abril de cada año. Sin embargo, en la ciudad comenzarán a bailar desde el 24 hasta el 30 de abril en Medellín Sí Danza, el evento organizado por la Alcaldía de Medellín.
En esta nueva edición, además de shows y talleres de baile, habrán homenajes a las grandes maestras de la danza colombiana.
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Más de 800 artistas locales, nacionales e internacionales se presentarán en teatros, centros culturales y bibliotecas. También danzarán en algunos de los sitios públicos más concurridos de la capital antioqueña, como algunas de las estaciones del Metro.
Esta oferta refleja el compromiso con los procesos artísticos y culturales que involucran a los ciudadanos en cada territorio. No solo promovemos entretenimiento, sino también una transformación social que visibiliza las expresiones y los ritmos que conviven en Medellín”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.