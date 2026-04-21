Más de 800 artistas bailarán esta semana en las calles, estaciones y casas de la cultura de Medellín

Durante diez días en Medellín se celebrará el Día Internacional de la Danza, que se conmemora el 29 de abril de cada año. Sin embargo, en la ciudad comenzarán a bailar desde el 24 hasta el 30 de abril en Medellín Sí Danza, el evento organizado por la Alcaldía de Medellín. En esta nueva edición, además de shows y talleres de baile, habrán homenajes a las grandes maestras de la danza colombiana. Lea: Día internacional de la danza 2026: estos son los eventos culturales a nivel nacional impulsados por MinCultura Más de 800 artistas locales, nacionales e internacionales se presentarán en teatros, centros culturales y bibliotecas. También danzarán en algunos de los sitios públicos más concurridos de la capital antioqueña, como algunas de las estaciones del Metro. Esta oferta refleja el compromiso con los procesos artísticos y culturales que involucran a los ciudadanos en cada territorio. No solo promovemos entretenimiento, sino también una transformación social que visibiliza las expresiones y los ritmos que conviven en Medellín”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

En los últimos años, Medellín Sí Danza se ha convertido en la celebración anual de esta expresión artística. Una de las novedades de 2026 es que habrán actividades en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. En total, 102 grupos conformados por 804 bailarines participarán en este evento que, a su vez, reunirá diversos ritmos como la salsa, el porro, el tango y la urbana.

Los eventos para celebrar el Día Internacional de la Danza en Medellín

La programación comenzará el 24 de abril con el Taller de ritmos latinos dictado a las 05:00 de la tarde en la Casa de Cultura Los Alcázares, en San Javier. Ese mismo día se llevará a cabo el primer corredor artístico en una de las zonas más concurridas de Medellín: a partir de las 06:00 de la tarde iniciará el show en la 70.