Con sabor e innovación: Reyes de la Chirimía llegarán a San Andrés para cerrar el Festival Internacional Ethnic Roots

La agrupación Los Reyes de la Chirimía, quienes siguen haciendo historia desde el Valle de Aburrá hasta las aguas del Caribe, se preparan para un hito en su ascendente carrera: serán los encargados de clausurar el prestigioso Festival Internacional Ethnic Roots en San Andrés este sabado 8 de noviembre.
La orquesta, que mezcla la herencia ancestral del Pacífico con elementos sonoros modernos, representará a la ciudad de Medellín y al resto de su región de origen con la propuesta “Un bunde en el Ethnic Roots”.
Su participación en este importante festival, que se desarrolla del 5 al 8 de noviembre, los consolida como embajadores de la diversidad y el talento afrodescendiente, llevando la potencia de su música tradicional colombiana hasta el mar Caribe.