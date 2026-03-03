Alerta en más de 100 municipios por riesgo de trasteo de votos, según Defensoría y Gobierno

A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, el Gobierno encendió las alertas sobre los riesgos de seguridad que podrían afectar la jornada en varias regiones del país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que, tras un cruce de información con la Defensoría del Pueblo y la Policía, se identificaron al menos 108 municipios con alertas de seguridad de orden público y delitos como trashumancia electoral.

Según explicó el jefe de la cartera política, el mapa de riesgo no es producto de una percepción aislada sino de un análisis técnico. “Para el 8 de marzo hay unas alertas que usted sabe que hemos hecho con base en la Defensoría del Pueblo, pero cruzadas con la Policía Nacional que tiene 39 variables para buscar cuáles son realmente los municipios que tienen problemas y son 108, básicamente donde se produce y se cultiva coca”, señaló el ministro.

Benedetti detalló que esos territorios coinciden con corredores históricos del narcotráfico. “Estamos hablando del Catatumbo, López de Micay, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Magdalena Medio, Chocó y el sur de Bolívar. Son regiones donde confluyen economías ilícitas, disputas armadas y riesgos tradicionales como la trashumancia electoral”, afirmó.

El ministro hizo énfasis en que, además de las amenazas directas a la seguridad, preocupa la posible comisión de delitos electorales, entre ellos el traslado irregular de votantes. “No es solamente un tema de orden público en el sentido de violencia armada. También estamos mirando fenómenos como la trashumancia electoral”, advirtió.

De acuerdo con Benedetti, la articulación con la Fuerza Pública busca anticiparse a cualquier intento de sabotaje o presión sobre el electorado. En este caso, la Policía tiene 39 variables para identificar riesgo como presencia de grupos armados, antecedentes de violencia electoral, cultivos ilícitos, conflictividad social, entre otros factores.

El Gobierno, agregó, prepara un despliegue especial en esas zonas para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin intimidaciones. “La prioridad es que el 8 de marzo la gente vote en libertad. Sabemos que hay territorios complejos, pero precisamente por eso estamos actuando con anticipación”, concluyó el ministro.