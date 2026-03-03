Jorge Carrascal se quedó sin técnico en Flamengo: Filipe Luís fue despedido

El brasileño Flamengo destituyó a su entrenador Filipe Luís, apenas horas después de que su equipo aplastara 8-0 al Madureira en la semifinal del Campeonato Carioca.

“A partir de este martes, Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional”, informó el club en una nota publicada en su portal, en la que agradeció al exfutbolista “todo lo logrado y compartido en esta trayectoria”.

La decisión le fue comunicada al técnico por el director deportivo José Boto minutos después de su rueda de prensa posterior a la goleada al Madureira en las semifinales del torneo Carioca contra Madureira y su clasificación para la final contra Fluminense.

Según medios locales, la noticia cogió por sorpresa a Filipe Luís, de 40 años.

Junto a él dejan el club el asistente técnico Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

El equipo más rico de Sudamérica no inició con el pie derecho el año.

Perdió la Supercopa brasileña ante el Corinthians, por 2-0, el primer título al que aspiraba en la temporada, y también la Recopa Sudamericana al caer 2-3 en el Maracaná frente al modesto Lanús argentino.

En diciembre, el club y el técnico llegaron a un acuerdo para renovar el contrato del entrenador “hasta diciembre de 2027”, después de semanas de incerteza por la falta de acuerdo en las condiciones salariales.

Exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea, Filipe Luis jugó en el Flamengo de 2019 a 2023, cuando puso fin a su carrera deportiva.

Luego debutó como DT en el banquillo del club de sus amores en septiembre de 2024.

Lo que inicialmente era un interinato, se convirtió en una etapa memorable. Ganó la Copa de Brasil pocos meses después de asumir la dirección del Flamengo y en 2025 levantó cuatro títulos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirao y Libertadores.

