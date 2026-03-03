La ponencia radicada ante el CNE que busca revocar candidatura de María del Mar Pizarro

Hace casi una semana, la representante a la Cámara y candidata a la misma corporación, María del Mar Pizarro, aseguró en sus redes sociales que le habría llegado un rumor de que querían tumbar su candidatura. A hoy, el rumor está confirmado. El ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe radicó la demanda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) asegurando que Pizarro estaría incurriendo en doble militancia.
Conozca: Elecciones legislativas del 8 de marzo: así se redefinirá el poder en Colombia
El magistrado ponente será Alfonso Campo Martínez, quien, a su vez, es vicepresidente de la corporación.
Por su parte, la ponencia —que los demás magistrados del CNE votarán en la tarde de este martes— sostiene que María del Mar Pizarro no podía volver a inscribirse como candidata en las condiciones en que lo hizo.
Los hechos que estipula el demandante son los siguientes: Pizarro fue elegida representante a la Cámara para el periodo 2022-2026 con el aval de Colombia Humana y actualmente ocupa esa curul. Luego, en 2025, participó en una consulta interpartidista del Pacto Histórico para definir candidaturas al Congreso, donde obtuvo más de 26 mil apoyos.