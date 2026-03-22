¿Por qué hay un boom de literatura japonesa en Colombia?

Desde hace un par de años, entrar a cualquier librería en Colombia implica encontrarse, casi sin buscarlo, con al menos un título japonés en la mesa de novedades. A veces son varios. Portada minimalista, título con alguna referencia a estaciones, cafeterías o lugares cotidianos, y un nombre difícil de pronunciar que, de a poco, ya empieza a sonar familiar.
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Más allá de una casualidad o capricho de algún librero, la presencia de estos títulos en el mercado local es la señal más visible de un fenómeno editorial que lleva tiempo tomando forma.
La literatura japonesa lleva años ganando lectores en Colombia, pero el fenómeno actual tiene un matiz distinto: ya no se trata solo de Haruki Murakami sino de toda una constelación diversa de voces que están encontrando audiencia entre lectores adultos curiosos por entender un país que les resulta simultáneamente cercano y extraño.
“La literatura japonesa llega a Colombia bajo una mirada orientalista, que busca lo exótico, esa fascinación por el minimalismo”, explica a EL COLOMBIANO Betsy Forero, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes y representante académica del Centro del Japón de esa institución.
El auge tiene también explicaciones editoriales. Penguin Random House reporta que las obras de la escritora Hiromi Kawakami figuran entre las más vendidas en Colombia, “tiene miles de lectores en el país” y hay un interés creciente en sus próximos lanzamientos.