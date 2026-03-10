x

Cuatro libros sobre fútbol para entrar en ritmo a menos de 100 días del inicio del Mundial

Casi todo lo que hay que saber de fútbol está en estos libros.

  • Este año, el mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Fotos cortesía.
    Este año, el mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Fotos cortesía.
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

A menos de cien días del inicio del que será el Mundial de Fútbol más grande de la historia, la pasión por este deporte viene en aumento, a lo que se suma la entrada en la recta final de competiciones como la Champions League y las principales ligas europeas.

Le puede interesar: ¿Cómo sobreviven las 20 editoriales independientes de Medellín?

Entre partidos, estadísticas y a la espera de ir definiendo la nómina de jugadores que representarán a Colombia en la cita mundialista que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá, muchos buscan conocer más sobre este deporte que mueve a millones de personas en el mundo y despierta profundas pasiones.

En las librerías del país se encuentra una serie de libros con las distintas facetas del fantástico mundo del fútbol, que se ha convertido en una de las industrias más grandes en todo el mundo.

Para quienes gustan de las lecturas de fútbol, el periodista argentino Luciano Wernicke es un nombre conocido, al publicar más de 20 libros sobre este tema, como Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol, ¿Por qué el fútbol se juega once contra once? y The Lionel Messi story.

Ahora, acaba de presentar su libro La historia del fútbol en 500 partidos, en un verdadero trabajo de filigrana, tomando una a una las instantáneas, algunas heroicas, otras azarosas, que dieron forma al juego de pelota inventado por los ingleses y que ahora es uno de los espectáculos más aclamados en el planeta.

Un recorrido que inicia en aquel pub de Londres en 1863 donde se fijaron las primeras reglas, hasta la creación del sistema de ligas, los primeros mundiales de selecciones y la explosión del fútbol con nombres como Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Como tiene acostumbrados a sus lectores, Luciano presenta interesantes historias sobre partidos que definieron el uso de los arcos y las mallas, la duración de los tiempos en 45 minutos, junto con los mil y un eventos para lograr el desempate, desde una moneda al aire, hasta los goles de oro y plata, sin olvidar el partido que terminó con 149 goles y el que fue suspendido 33 veces por mal tiempo.

Lea también: Editorial Angosta cumple 10 años: “Nos mueve una idea colombiana: lo bueno, bonito y barato”

Desde otra de las capitales del fútbol en el mundo, Barcelona, un atleta olímpico, Martí Perarnau, se ha dedicado a escribir sobre el deporte, con libros como Herr Pep, La evolución de la táctica del fútbol (1863-1945) y Dios salve a Pep. Ahora, se acaba de editar su nuevo libro, El fútbol y su filosofía: grandes ideas detrás del juego.

En él, su autor parte de la idea de que el fútbol, llamado el deporte rey, es una batalla de ideas en la que los equipos se enfrentan a partir de conceptos pensados por sus entrenadores con los que buscan convencer al contrario del modo más rotundo: venciéndole.

Quienes gustan de las lecturas sobre liderazgo pueden encontrar en este libro el desarrollo de grandes ideas que han evolucionado, generando diferentes corrientes filosóficas que trascienden el propio deporte.

Clásico de clásicos

Entre la gran cantidad de clásicos del fútbol en el mundo, sin duda, el Real Madrid vs. Barcelona F.C. es el más taquillero en el mundo. La boletería se agota en segundos y los derechos televisivos son los más costosos y apetecidos a la vez, en especial, en la época en que se enfrentaban mano a mano Cristiano Ronaldo como el número 7 del equipo merengue y Lionel Messi como el brillante 10 del onceno catalán.

Ahora, se publican dos libros perfectos para disfrutar antes y un después de un clásico.

Paco Seirullo, con prólogos de Pep Guardiola y Jordi Cruyff, presenta Adn Barca, en la que intenta mostrar porque el Barcelona es ‘més que un club’, como dicta una de sus más conocidas frases en catalán.

Desde 1975 ha estado ligado al Barcelona F.C. y, aunque en 2022 se retiró, existen lazos que nunca terminan, por lo que en este libro, disecciona las claves de un estilo de juego y de una gestión que son el ADN de una institución cuya leyenda supera lo deportivo.

En Barcelona, a este libro se le ha denominado ‘la biblia culé’ definitiva, escrita por quien fuera la mano derecha de entrenadores leyenda como Johan Cruyff y del propio Pep Guardiola.

En la llamada ’Casa Blanca’, Jesús Bengoechea presenta 21 historias de un equipo de leyenda reunidas en el libro ADN Madrid, por lo que son 270 páginas para el deleite de los propios seguidores madridistas, pero también para todo aquel que disfruta de una buena historia en torno al fútbol.

En realidad, son veinte hazañas de fútbol, más una de baloncesto, deporte donde Real Madrid como institución se destaca en el panorama europeo, donde se encuentran grandes nombres como Valdano, Santillana, Michel, Santamaría, entre otros.

Además, reflexiona sobre los momentos más icónicos de la historia del Real Madrid, mostrando la esencia que caracteriza al Real Madrid y que le ha permitido cautivar a seguidores en todo el mundo.

