Los libros más leídos de 2025: Un thriller estadounidense y un manual sobre los límites

La Cámara Colombiana del Libro dio a conocer el listado de los libros más vendidos en Colombia durante 2025. En la cima de la línea de ficción está la novela El último secreto, del escritor estadounidense Dan Brown, conocido por El código Da Vinci. A su vez, en la línea de no ficción para adultos, el libro más comprado fue Cómo mandar a la mierda de forma educada, de la psicóloga española Alba Cardalda. Esta información la obtuvo la Cámara Colombiana del Libro gracias a un sistema de medición de ventas utilizado en los principales puntos de comercialización del país. El reporte fue elaborado con datos procesados por Nielsen BookScan, firma especializada en el seguimiento de ventas de libros impresos a nivel internacional. En la línea de ficción, el segundo libro más comprado por los colombianos fue La vegetariana, de la Nobel de Literatura Han Kang. Vírgenes y toxicómanos, del colombiano Mario Mendoza ocupó el tercer lugar. Completan el listado Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende; Los nombres de Feliza, de Juan Gabriel Vásquez; El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas; Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica; La paciente silenciosa, de Alex Michaelides; Cien años de soledad en su edición aniversario, de Gabriel García Márquez; y Gravity Falls. Diario 3, de Disney. En la categoría de no ficción para adultos, el segundo título más vendido fue Hábitos atómicos, de James Clear, un libro que durante varios años ha hecho parte de este listado. Luego aparecen Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé; El poder del ahora, de Eckhart Tolle; y La psicología del dinero, de Morgan Housel. También están El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl; Este dolor no es mío, de Mark Wolynn; Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé; Mujeres a través de la historia, de Diana Uribe; y Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie.