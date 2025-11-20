x

JuanMa Barrientos gana Estrella Michelin 2025 con Elcielo Washington D. C.

El reconocimiento fue entregado por la Guía Michelin en su edición 2025, consolidando a Elcielo Washington D. C. como uno de los espacios más influyentes de la alta cocina latinoamericana en Estados Unidos.

  JuanMa Barrientos en Elcielo Washington D.C., el restaurante con el que volvió a obtener una Estrella Michelin en 2025. FOTO Colprensa
Colprensa
hace 6 horas
bookmark

El reconocido restaurante liderado por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos, Elcielo Washington D.C., ha sido galardonado con una Estrella Michelin 2025, reafirmando su presencia como uno de los destinos gastronómicos más importantes de Estados Unidos y elevando aún más el prestigio de la cocina colombiana en la escena internacional.

Lea también: J Balvin se mete a la cocina: Elcielo abrió nuevo restaurante en Nueva York y el artista es uno de sus socios

Este nuevo reconocimiento destaca la creatividad, disciplina e innovación de JuanMa Barrientos, quien ha dedicado su carrera a exaltar la riqueza de los sabores y tradiciones de Colombia por medio de una propuesta sensorial, artística y profundamente emocional.

Su visión, que integra investigación, neurociencia y técnicas contemporáneas, ha consolidado a Elcielo como un referente mundial de la cocina moderna latinoamericana.

Recibir nuevamente la Estrella Michelin en 2025 es un orgullo inmenso y un tributo al trabajo incansable de todo nuestro equipo”, expresó Barrientos.

“Nuestro compromiso es llevar la esencia de Colombia a cada plato, creando experiencias que conecten con las emociones, la memoria y la identidad de nuestros comensales”, añadió.

Le puede interesar: El Cielo ratifica su estrella Michelin en el restaurante de Miami

La experiencia en Elcielo Washington D. C. es un viaje por la diversidad de Colombia con ingredientes nativos elevados con técnicas modernas, presentaciones cuidadosamente diseñadas y momentos sensoriales que celebran la cultura del país. Esta nueva distinción refuerza el papel de Colombia como un destino gastronómico emergente en el lujo global.

Entérese de más: Así fue como el único chef colombiano con dos estrellas Michelin creó “su cerveza perfecta”

Con sedes en Medellín, Bogotá, Miami, Washington D. C. y Nueva York, Elcielo Hospitality Group continúa expandiendo la presencia de la gastronomía colombiana en el mundo, guiado por la pasión y visión de Juan Manuel Barrientos.

