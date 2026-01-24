Javier Peña, de Grandes Infelices, cree que con felicidad no hay arte

El escritor español Javier Peña se ha hecho famoso en Hispanoamérica por Grandes infelices, un pódcast en el que ha contado la vida de grandes escritores a partir de aquellas cosas que los hicieron infelices. Invitado al Hay Festival de Medellín y Jericó, Peña habló con EL COLOMBIANO sobre su creencia de que el arte –el arte en mayúsculas– nace de la incomodidad que un sujeto siente con el mundo. En este sentido, de alguna manera, el artista es quien no está contento con la realidad y por eso se dedica a escribir, a pintar, a hacer películas o canciones.

El punto de partida de Grandes infelices no fue el podcast, sino la literatura. En su primera novela, Infelices, Peña abordó de manera directa el fracaso y la frustración de una generación cuyas expectativas laborales no se cumplieron. A partir de esa publicación, Peña comenzó a ser identificado públicamente con el tema de la infelicidad, algo que lo condujo a reflexionar sobre su propia experiencia y a convertir ese interés en un proyecto de largo aliento. Según explica, asumir que es una persona proclive a la tristeza, la nostalgia y el miedo al futuro le permitió comprender su forma de estar en el mundo y, de pasada, convertir esa reflexión en trabajo creativo.

Peña insiste en diferenciar la infelicidad de la desgracia. Para él, la infelicidad no es necesariamente un hecho trágico, sino una disposición frente a la vida que atraviesa a todas las personas en algún momento. En un contexto social marcado por el imperativo de “ser feliz”, considera que la infelicidad suele verse de manera peyorativa. Frente a esa lógica, propone entenderla también como una fase o una tendencia que puede analizarse y sobrellevarse.