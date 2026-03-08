¿Por qué se modificó la dirección de 58 puestos de votación en el exterior? Cancillería responde

A pocas horas del cierre de urnas, la modificación de direcciones en 16 países ha desatado una ola de indignación. Mientras la Cancillería asegura que se trata de una “actualización de datos”, los votantes denuncian desinformación y falta de garantías. La reciente confirmación de la modificación de 58 puestos de votación en países clave como Estados Unidos, España y Brasil, ha puesto a la Cancillería y a la Registraduría en el centro de las críticas por la falta de previsión. Entérese: En vivo | Elecciones 2026: Entes de control hacen un llamado a respetar el proceso electoral Para muchos connacionales, el anuncio llega “excesivamente tarde”, considerando que las votaciones en el exterior iniciaron desde el pasado 2 de marzo. “¡Es un abuso! ¿Por qué informan hasta hoy? En Nueva York la gente está loca buscando los puestos y algunos de los que corrigieron ni siquiera existen”, denunció un usuario afectado. Comentarios como “Casi lo publican después de elecciones, irresponsables” reflejan también el malestar y la desconfianza.

La respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores: “No son cambios de última hora”

Ante esta situación, la Cancillería emitió un comunicado oficial esta mañana, asegurando que existe una “interpretación equivocada” de los hechos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las direcciones no se cambiaron de forma arbitraria ayer, sino que se trata de una actualización en el sistema de la Registraduría sobre gestiones que las embajadas venían realizando hace semanas. Le puede interesar: Elecciones 2026: Cancillería modifica la dirección de 58 puestos de votación en 16 países La red consular solicitó corregir direcciones que estaban desactualizadas en las plataformas para que los ciudadanos tuvieran información precisa. La justificación del retraso según la Cancillería, es que el reflejo de estos datos en la web de la Registraduría se dio recientemente, lo que generó la percepción de un cambio imprevisto.