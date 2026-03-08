¿Por qué se modificó la dirección de 58 puestos de votación en el exterior? Cancillería responde

A pocas horas del cierre de urnas, la modificación de direcciones en 16 países ha desatado una ola de indignación. Mientras la Cancillería asegura que se trata de una “actualización de datos”, los votantes denuncian desinformación y falta de garantías. La reciente confirmación de la modificación de 58 puestos de votación en países clave como Estados Unidos, España y Brasil, ha puesto a la Cancillería y a la Registraduría en el centro de las críticas por la falta de previsión.
Para muchos connacionales, el anuncio llega “excesivamente tarde”, considerando que las votaciones en el exterior iniciaron desde el pasado 2 de marzo. “¡Es un abuso! ¿Por qué informan hasta hoy? En Nueva York la gente está loca buscando los puestos y algunos de los que corrigieron ni siquiera existen”, denunció un usuario afectado. Comentarios como “Casi lo publican después de elecciones, irresponsables” reflejan también el malestar y la desconfianza.