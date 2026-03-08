“El primer trabajo que tuve fue falsificando cédulas venezolanas”: Amaranta Hank, candidata al Senado por el Pacto Histórico

Alejandra Omaña, conocida públicamente como Amaranta Hank, presenta su candidatura al Senado por el Pacto Histórico, como una apuesta política centrada en la justicia, la salud, la libertad, la dignidad, el respeto y la igualdad. Según ha explicado, su aspiración al Congreso también busca revaluar el progresismo y “reconstruir las bases machistas” que, a su juicio, persisten incluso dentro de los sectores alternativos. La escritora, periodista y otrora actriz porno ha insistido en que, de llegar al Legislativo, trabajará por “recuperar la autonomía sobre el cuerpo y el derecho a vivir el placer sin culpa”, una de las banderas centrales de su agenda política. Sin embargo, existe una faceta de su vida que la candidata habría intentado borrar de su actividad digital. En los últimos meses desapareció una cuenta de Instagram —y otros perfiles en redes— llamada “@amarantafilmscom”, en la que compartía contenido personal y relatos de su vida.

EL COLOMBIANO obtuvo seis videos grabados por Hank hace varios años, en los que narra distintos episodios de su pasado, principalmente ocurridos en Cúcuta y Villa del Rosario, en Norte de Santander, región de la que es oriunda. En uno de esos clips, Omaña relata que su primer acercamiento al mundo laboral ocurrió en un contexto marcado por la informalidad y la ilegalidad propia de la frontera. “El primer trabajo que yo tuve fue falsificando documentos, falsificaba cédulas venezolanas. Y luego, más adelante, fue que fui a parar a esta discoteca, y más adelante de eso, fui la novia durante casi tres años de un hombre bastante peligroso”, afirma en uno de los videos. Amaranta reconoce que solía involucrarse con hombres peligrosos como una forma de protección en un contexto de violencia.

“Sentía que tenía la necesidad de que alguien me cuidara y tenía que buscar al más fuerte para que el más fuerte me cuidara, y quizás por eso hoy cuento la historia, y los demás están en esas lápidas en Villa del Rosario, porque siempre busqué al más fuerte, al más malo, al que más le tuvieran miedo”, relata en uno de los videos a los que tuvo acceso este diario. Bajo esa lógica —explica— mantuvo durante casi tres años una relación con un hombre al que describe como “bastante peligroso”. Según su propio relato, fue su amante y luego estuvieron juntos. Aunque en los videos no menciona nombres, Hank afirma que esa relación se desarrolló en la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese mismo material también menciona haber tenido un novio que viajaba por el mundo con la Selección Colombia. En ese momento de su vida, la hoy candidata se presentaba como creadora de contenido y compartía con su audiencia distintas anécdotas personales, incluyendo detalles íntimos de sus relaciones. En uno de los relatos cuenta, por ejemplo, que tuvo una pareja en Bogotá con la que convivió durante aproximadamente un año en la capital. La experiencia, según sus propias palabras, fue una “pesadilla”. Hank describe a ese hombre como una persona “demasiado manipuladora y mentirosa”, que afectó profundamente su autoestima al decirle que su inteligencia no servía y que su único valor estaba en su apariencia física. EL COLOMBIANO buscó la versión de Amaranta Hank sobre los videos en los que relata estos episodios de su vida, incluyendo la confesión de haber falsificado cédulas venezolanas y la eliminación de la cuenta de Instagram @amarantafilmscom, donde originalmente estaban publicados. Las preguntas fueron enviadas a la candidata, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Amaranta Hank es candidata al Senado. Foto: redes sociales

Una adolescencia complicada