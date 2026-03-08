x

“El primer trabajo que tuve fue falsificando cédulas venezolanas”: Amaranta Hank, candidata al Senado por el Pacto Histórico

EL COLOMBIANO obtuvo seis videos grabados por Alejandra Omaña hace varios años, en los que narra distintos episodios de su pasado. ¿Por qué los había eliminado de sus cuentas?

    Amaranta Hank fue actriz porno y luego trabajó en el Ministerio de Igualdad. Foto: tomada de video
    Amaranta Hank es candidata al Senado. Foto: redes sociales
El Colombiano
07 de marzo de 2026
bookmark

Alejandra Omaña, conocida públicamente como Amaranta Hank, presenta su candidatura al Senado por el Pacto Histórico, como una apuesta política centrada en la justicia, la salud, la libertad, la dignidad, el respeto y la igualdad.

Según ha explicado, su aspiración al Congreso también busca revaluar el progresismo y “reconstruir las bases machistas” que, a su juicio, persisten incluso dentro de los sectores alternativos.

La escritora, periodista y otrora actriz porno ha insistido en que, de llegar al Legislativo, trabajará por “recuperar la autonomía sobre el cuerpo y el derecho a vivir el placer sin culpa”, una de las banderas centrales de su agenda política.

Sin embargo, existe una faceta de su vida que la candidata habría intentado borrar de su actividad digital. En los últimos meses desapareció una cuenta de Instagram —y otros perfiles en redes— llamada “@amarantafilmscom”, en la que compartía contenido personal y relatos de su vida.

EL COLOMBIANO obtuvo seis videos grabados por Hank hace varios años, en los que narra distintos episodios de su pasado, principalmente ocurridos en Cúcuta y Villa del Rosario, en Norte de Santander, región de la que es oriunda.

En uno de esos clips, Omaña relata que su primer acercamiento al mundo laboral ocurrió en un contexto marcado por la informalidad y la ilegalidad propia de la frontera.

El primer trabajo que yo tuve fue falsificando documentos, falsificaba cédulas venezolanas. Y luego, más adelante, fue que fui a parar a esta discoteca, y más adelante de eso, fui la novia durante casi tres años de un hombre bastante peligroso”, afirma en uno de los videos.

Amaranta reconoce que solía involucrarse con hombres peligrosos como una forma de protección en un contexto de violencia.

“Sentía que tenía la necesidad de que alguien me cuidara y tenía que buscar al más fuerte para que el más fuerte me cuidara, y quizás por eso hoy cuento la historia, y los demás están en esas lápidas en Villa del Rosario, porque siempre busqué al más fuerte, al más malo, al que más le tuvieran miedo”, relata en uno de los videos a los que tuvo acceso este diario.

Bajo esa lógica —explica— mantuvo durante casi tres años una relación con un hombre al que describe como “bastante peligroso”. Según su propio relato, fue su amante y luego estuvieron juntos.

Aunque en los videos no menciona nombres, Hank afirma que esa relación se desarrolló en la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese mismo material también menciona haber tenido un novio que viajaba por el mundo con la Selección Colombia.

En ese momento de su vida, la hoy candidata se presentaba como creadora de contenido y compartía con su audiencia distintas anécdotas personales, incluyendo detalles íntimos de sus relaciones.

En uno de los relatos cuenta, por ejemplo, que tuvo una pareja en Bogotá con la que convivió durante aproximadamente un año en la capital. La experiencia, según sus propias palabras, fue una “pesadilla”.

Hank describe a ese hombre como una persona “demasiado manipuladora y mentirosa”, que afectó profundamente su autoestima al decirle que su inteligencia no servía y que su único valor estaba en su apariencia física.

EL COLOMBIANO buscó la versión de Amaranta Hank sobre los videos en los que relata estos episodios de su vida, incluyendo la confesión de haber falsificado cédulas venezolanas y la eliminación de la cuenta de Instagram @amarantafilmscom, donde originalmente estaban publicados. Las preguntas fueron enviadas a la candidata, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Amaranta Hank es candidata al Senado. Foto: redes sociales

Una adolescencia complicada

En aquel entonces, no cuestionaba que una adolescente de su edad estuviera ligada a un delincuente de casi 40 años; para ella, era la única forma de caminar segura entre los entierros y las “limpiezas sociales” que diezmaban a sus amigos y vecinos en Norte de Santander.

Entre lo dicho por ella también cuenta que su juventud estuvo muy marcada por una etapa de profunda inestabilidad tras el fallecimiento de su padre y no aceptaba que su madre tuviera una nueva pareja, ya que solo la concebía al lado de su progenitor.

Debido a este rechazo y a las tendencias agresivas que estaba desarrollando por su depresión no diagnosticada, Amaranta fue a la casa del hombre con la intención de golpearlo y confrontarlo.

Entérese: Así lideraron los exministros de Petro, Bonilla y Velasco, la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía

“Golpeaba a mis compañeros de colegio, tenía muchos problemas en mi casa, era grosera con mi mamá, y mi mamá en ese entonces tuvo un novio, y yo no quería aceptar que mi mamá tuviese un novio porque, pues, yo simplemente la había visto con mi papá. Entonces, verla con otro hombre para mí era durísimo. Me metí con ese tipo a su casa, quería golpearlo. A raíz de eso, él fue a poner una denuncia en mi contra”, afirmó Amaranta en uno de los videos.

Cuenta también que producto de esa agresión ella fue denunciada por esa persona, pero que este hizo mucho énfasis en la importancia que ella tenía. Recuerda que le dijo: “quiero que ella entre a un proceso con psicólogo o psiquiatra, porque quiero que la traten, quiero que ver qué es lo que realmente le está pasando a ella”.

Lea también: Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde

Aunque Amaranta describe al hombre como un “idiota”, reconoce que aquella fue una “muy buena jugada” por la que hoy le agradece, ya que gracias a ese incidente fue diagnosticada por primera vez con depresión y comenzó su tratamiento médico con un psiquiatra de apellido Omaña.

El quiebre con ese pasado delictivo, según ella, ocurrió en las aulas universitarias. Fue durante una clase de Filosofía de la Comunicación donde Amaranta comprendió que su vida en la frontera no era normal. Entendió que no era natural ver cuerpos con los “sesos fuera” desde su ventana ni aceptar que los jóvenes del barrio terminaran en hornos crematorios antes de cumplir los 20 años.

También mencionó a sus escritores favoritos: Charles Bukowski, Ernest Hemingway y Jean-Paul Sartre. Sin embargo, destaca una conexión excepcionalmente fuerte con Bukowski, a quien describe como el autor que la salvó del suicidio y de la depresión en múltiples ocasiones; ella sentía que él era alguien “tan desafortunado” como ella y encontraba refugio en su literatura para sobrellevar su propia tristeza y desazón

Esa toma de conciencia la llevó a escribir “Relatos de frontera”, un libro que describe como una liberación de su propio dolor. Sin embargo, denunciar la realidad de su tierra natal, dijo en los videos, tuvo un precio: fue tildada de “sapa” por aquellos que alguna vez fueron cercanos y recibió graves amenazas de muerte que la obligaron a alejarse de Cúcuta.

Entérese: “Ministros nos ofrecieron entidades, pero nosotros no aceptamos cuotas burocráticas”: senador Manuel Virgüez

