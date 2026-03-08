“El primer trabajo que tuve fue falsificando cédulas venezolanas”: Amaranta Hank, candidata al Senado por el Pacto Histórico

Alejandra Omaña, conocida públicamente como Amaranta Hank, presenta su candidatura al Senado por el Pacto Histórico, como una apuesta política centrada en la justicia, la salud, la libertad, la dignidad, el respeto y la igualdad.
Según ha explicado, su aspiración al Congreso también busca revaluar el progresismo y “reconstruir las bases machistas” que, a su juicio, persisten incluso dentro de los sectores alternativos.
La escritora, periodista y otrora actriz porno ha insistido en que, de llegar al Legislativo, trabajará por “recuperar la autonomía sobre el cuerpo y el derecho a vivir el placer sin culpa”, una de las banderas centrales de su agenda política.
Sin embargo, existe una faceta de su vida que la candidata habría intentado borrar de su actividad digital. En los últimos meses desapareció una cuenta de Instagram —y otros perfiles en redes— llamada “@amarantafilmscom”, en la que compartía contenido personal y relatos de su vida.