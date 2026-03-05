Entre clanes y opinión: tercera guía clave para votar al Senado

En Colombia, las elecciones presidenciales suelen concentrar la mayor parte de la atención pública. Pero no se puede perder de vista que la calidad de la democracia del país también depende del nivel de congresistas que se tengan, por eso también hay que votar conscientemente en las elecciones legislativas.
El contrapeso y control frente al poder ejecutivo es fundamental, y se ha visto estos años en los que, a pesar de que hay quienes han votado sin convicciones o guiados por intereses corruptos, hay quienes han señalado el mal manejo de los recursos públicos que se ha cometido durante este gobierno. Y lo han hecho desde todos los espectros.