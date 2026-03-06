Comiendo por Colombia: sin medir distancias

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Cuando me imagino en el paraíso estoy en San Marcos sentado debajo del Guacarí legendario tomando sir Edward de litro a quince mil con carimañolas y queso costeño frito oyendo a Diomedes. Algún día me pongo el diamante en el diente.
La sabana costeña es la tierra del realismo mágico donde la vida va pasando sin afán entre hamacas y mecedoras plásticas, la fritanga, el whisky y la cerveza son la comunión, el vallenato y la champeta, la religión y la contemplación del atardecer, el premio. Una de las mejores cocinas de Colombia se encuentra en esta región muy particular, de costeños sin costa, de exuberante belleza con sus paisajes de sabana y alta montaña, ríos de leyenda, alegría sin igual y cientos de pueblos con historias. Se dice que es la zona de Colombia que más talento produce por metro cuadrado, gracias a los miles de músicos y folclor que hoy nos representa en el mundo.
Puede leer algunos textos del chef de su serie Comiendo por Colombia
1. Comiendo por Colombia: que rico todo lo que nos falta por aprender
2. Comiendo por Colombia: Cartagena de Indias en la olla
3. Comiendo por Colombia: sabores imperdibles del Carnaval de Barranquilla
El territorio de los que con cariño llamamos chilapos, empieza en Caucasia y se extiende por Urabá hasta Cesar, Córdoba y Sucre, el sur de Bolívar, Magdalena, Atlántico y la Guajira. Históricamente se han conocido como una mezcla entre paisa y costeña, pero se reconocen por el acento, la hospitalidad, el tamaño de la grabadora, los sombreros y las pintas coloridas. Su cultura se ha expandido por el mundo a través de la literatura y la música. Un mundo aparte, donde nace la parranda.