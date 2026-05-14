En este teatro de Altavista cada fin de semana hay teatro, baile y arte

En Altavista, en una casa de fachada de colores (Cra. 112 #13-108), un grupo de gestores culturales y artistas mantiene vivo el legado de Jairo Alberto Valencia. A veces viene bien recordar que los profesores tienen la capacidad de dejar huellas en las vidas de sus estudiantes y no solo son los encargados de transmitir información. John Edward Foronda, director de la Corporación Cultural Altavista, recuerda que el profe Jairo Alberto, en lugar de castigar a los muchachos desobedientes del colegio, les mostró el arte y la cultura. “Nos mandaba era para un espacio de creación donde empieza a surgir todos estos grupos culturales de Altavista”, dice John. Así sembró en ellos la semilla de la cultura y la gestión cultural.
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Con ese legado en la mente y el corazón, desde hace 24 años, la Corporación Cultural Altavista hace talleres formativos en diferentes actividades artísticas, destinados a los habitantes del corregimiento. Además, realiza a lo largo del año diferentes festivales para fortalecer la cultura comunitaria y barrial. Por ejemplo, en su calendario inmediato tiene programados una nueva edición del Festival de Talentos (30 de mayo) y la Semana de las Memorias, que se realizará en la semana del 29 de junio, en articulación con el colectivo teatral Aymuray.
“El Festival de Talentos se hace seis veces al año y busca reconocer los nuevos talentos que tiene Medellín y especialmente Altavista”, dice John. Ya está abierta la convocatoria a artistas de diferentes disciplinas interesados en presentar sus propuestas.
Otro de los procesos que impulsa la organización es el Festival de la Memoria, que se desarrolla entre agosto y octubre, dependiendo de los recursos disponibles. Según explicó el director, este proyecto parte de ejercicios de investigación comunitaria sobre las prácticas culturales y las memorias de distintos sectores del corregimiento.