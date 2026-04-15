¡Primavera en Japón! Así lucen los cerezos en flor que cautivan a millones de turistas

La temporada de los cerezos en flor, conocida como sakura, atraviesa en abril de 2026 una de sus fases más visibles y simbólicas en Japón. Este fenómeno natural, profundamente arraigado en la cultura japonesa, avanza progresivamente desde el sur hacia el norte en lo que se denomina el “frente de floración” (sakura zensen). Japón recibió en marzo a 3,62 millones de turistas extranjeros, un aumento del 3,5% frente al mismo mes de 2025 y un récord histórico para este periodo, según la Agencia Japonesa de Turismo, la cifra confirmó la recuperación del sector y también deja ver cómo el atractivo del sakura continúa atrayendo miradas de todo el mundo incluso, en un contexto internacional complejo. Entérese: La casa de los espíritus en Prime Video relanza el libro de Isabel Allende

Este año, la floración se adelantó ligeramente frente al promedio histórico. De acuerdo con reportes de medios japoneses especializados, el primer florecimiento se registró a mediados de marzo en el sur del país. En ciudades como Tokio, Kioto y Osaka, el punto máximo, cuando cerca del 80 % de las flores están abiertas, se alcanzó entre finales de marzo y los primeros días de abril, lo que implica que para la mitad de este mes muchas de estas zonas ya han entrado en la etapa final, con la caída de pétalos.

Cerezos en flor en el Parque Histórico Shiroyama, Prefectura de Yamaguchi. Foto: tomada de redes sociales Japan Endless Discovery / @kaji_nori06 @potadayo

Sin embargo, este incidente en el calendario jugó a favor. La floración de los cerezos coincidió con las vacaciones escolares en varios países y con la cercanía de la Semana Santa, lo que empujó la demanda de viajes. A esto se sumó la depreciación del yen, que convirtió a Japón en un destino más asequible para visitantes internacionales. Le puede interesar: ¿Por qué hay un boom de literatura japonesa en Colombia?

Aún así, el flujo de turistas, ya no responde a la misma geografía de hace unos años. Corea del Sur lideró las llegadas con 795.600 visitantes, seguida de Taiwán y otros mercados asiáticos como Hong Kong y Tailandia. En paralelo, se registraron crecimientos llamativos desde países más lejanos: los viajeros mexicanos aumentaron un 70%, los alemanes un 22% y los indios un 25,6%.

Cerezos en flor en el Parque Histórico Shiroyama, Prefectura de Yamaguchi. Foto: tomada de redes sociales Japan Endless Discovery / @kaji_nori06 @potadayo

El comportamiento de los cerezos en abril, depende del mapa geográfico. Mientras en los principales centros urbanos del centro de Japón la temporada comienza a despedirse, el espectáculo natural se traslada hacia el norte del archipiélago. Regiones como Tohoku, incluyendo ciudades como Sendai y Aomori, viven por estos días su mejor momento, mientras que en Hokkaido, la isla ubicada más al norte del país, el pico de floración suele darse hacia finales de abril. Conozca: Nuevo parque de Comfama aviva auge turístico en el Suroeste antioqueño: así es la Finca Viva que abre este sábado

Medios internacionales han destacado que las temperaturas más cálidas adelantaron la floración en varias ciudades, en algunos casos hasta cinco días. Esta tendencia, señalada también por fuentes japonesas, apunta a temporadas cada vez más tempranas y breves, un patrón que se vincula con variaciones climáticas recientes y que comienza a modificar la planificación turística y cultural en torno al “hanami”, la tradición de “ver flores” y contemplación de los cerezos.

Barrio Shimoshirogane, ciudad de Hirosaki, prefectura de Aomori, Japón.Foto: Japan Endless Discovery

Durante estas semanas, parques y riberas se llenan de personas que celebran la llegada de la primavera con picnics colectivos, una tradición que mezcla contemplación y encuentro social. Lugares como el parque de Inokashira, en Tokio, con cerca de 500 cerezos alrededor de un lago, se convierten en puntos neurálgicos de esta experiencia.

Cerezos en flor en el parque de Inokashira. Foto: Japan Endless Discovery

En ese cruce entre tradición y economía, Japón encontró una fórmula que sigue funcionando. Incluso en medio de cambios en el turismo, provocados por conflictos geopolíticos y factores económicos, entre estos la ausencia de los visitantes chinos. Lea también: Por qué Los Cabos es el destino de moda en México y cómo llegar desde Colombia más rápido

El turismo chino, históricamente el más fuerte hacia Japón, sigue en caída libre. En marzo llegaron 291.600 visitantes de ese país, lo que representa un desplome del 56% interanual. En el acumulado del primer trimestre, la reducción es del 55%. Detrás de ese descenso hay un trasfondo político. Las relaciones entre Tokio y Pekín se deterioraron tras unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien en noviembre sugirió la posibilidad de una intervención militar si China atacara Taiwán. Le puede interesar: Anímese a visitarlo: Cerro Nutibara es hogar de casi 250 especies de fauna y flora

Parque Sitio del Castillo Takada, Niigata. el hogar de alrededor de 4.000 cerezos que forran sus fosos interiores y exteriores. Foto: Japan Endless Discovery / @mark.matsuoka

La reacción de las autoridades chinas fue advertir a sus ciudadanos sobre “riesgos importantes” al viajar a Japón, lo que terminó por golpear el flujo turístico. A esto se suma el impacto indirecto de la guerra en Oriente Medio, que redujo en un 30,6% la llegada de visitantes desde esa región. Aun así, la imagen general es de expansión. Japón superó por primera vez los 40 millones de turistas en 2025 y ahora apunta a una meta más ambiciosa, alcanzar los 60 millones anuales antes de 2030.

Parque Sitio del Castillo Takada, Niigata. Foto: Japan Endless Discovery / @mark.matsuoka