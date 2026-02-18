Colombia llega a la Berlinale con el estreno de Piedras Preciosas

El estreno en Berlín marca el punto de partida del recorrido internacional de Piedras Preciosas , coproducción colombo-portuguesa, que se define como una obra fragmentaria, magnética y valiente, seleccionada por su capacidad para explorar nuevas formas narrativas.

Según sus productores y la distribuidora Cineplex, el impacto de la obra ha sido inmediato. Las entradas para su función de gala, que estuvo programada para el pasado martes 17 de febrero, se agotaron rápidamente, confirmando el interés de la crítica y el público internacional por esta propuesta cinematográfica filmada en Medellín y la ciudad francesa de Toulouse.

Se trata de Piedras Preciosas (Gemstones), la cual hace su debut oficial en la sección Forum, consolidándose como uno de los títulos más esperados del circuito independiente.

La Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín ya arrancó en su edición número 76 , siendo una de las citas anuales más importantes de la cinematografía mundial. El lugar ideal para el esperado estreno mundial de la ópera prima del director colombiano Simón Vélez.

“Piedras Preciosas es una película hecha con muchas manos, personas de la cooperativa Coocine y gente que aportó con su trabajo y su talento. Es una coproducción entre Triángulo (Colombia) y Bam Bam Cinema (Portugal), representada por Paulo Carneiro. Es un trabajo alrededor de los colores, el paisaje y un ejercicio dramatúrgico libre, inspirado por el amor que siento por la historia del cine y las montañas colombianas”, comentó el director colombiano Simón Vélez.

Machado es un inmigrante colombiano que lleva varios años viviendo en Francia, donde trabaja en la vendimia. Sus ingresos apenas le alcanzan para cubrir el alto costo de vida en Europa. A través de un conocido, entra en contacto con Madame Chiara, una coleccionista de joyas que lo contrata para viajar a Colombia y robar una esmeralda. Aunque Machado insiste en que regresar a Colombia es peligroso para él, Chiara lo convence con una suma de dinero imposible de rechazar.

Ya en Colombia, deberá enfrentarse a la vida frenética del centro de Medellín y a los paisajes naturales de las montañas. En su recorrido por la región, se ve involucrado en una serie de acontecimientos que lo llevan a cuestionar cuál es el destino final de la piedra preciosa.

El director colombiano Simón Vélez ha dirigido los cortometrajes Por ver la luz en tus pupilas (2015), Historia del agua (2016), La máxima longitud de un puente (2018), que recibió una Mención Especial en el Festival de Locarno, y Los mayores ríos se deslizan bajo tierra (2022), ganador del Premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Valdivia.

Su trabajo se caracteriza por una exploración sobre la naturaleza y el mundo de los sueños. Sus películas han sido exhibidas en festivales e instituciones como New Directors/New Films, Locarno, Viennale, FIDMarseille, Mar del Plata, FICCI y el New York Film Festival.