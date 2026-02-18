Seis exministros de Hacienda rechazan en una carta las inversiones forzosas de Petro: “solo Venezuela y Bolivia las han utilizado”

Seis exministros de Hacienda y Crédito Público de Colombia manifestaron su “más profunda preocupación” frente al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar parte de la emergencia económica. En una carta conjunta, los exfuncionarios —quienes dirigieron las finanzas públicas en distintos momentos y bajo diferentes gobiernos— señalaron que su posición se basa en la experiencia técnica acumulada y no en posturas partidistas. “Lo hacemos desde la experiencia, no desde una postura partidista”, afirmaron. La carta fue suscrita por Alberto Carrasquilla Barrera, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas Santamaría, y hasta José Antonio Ocampo, que fue el primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro.

“Las inversiones forzosas no es el mecanismo adecuado para fomentar el crédito”

En el documento, los firmantes sostienen que las inversiones forzosas no son el instrumento adecuado ni para ampliar el crédito ni para atender una emergencia económica. A su juicio, este tipo de medidas terminan generando efectos contrarios a los buscados.

“Las inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia, encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”, advierte la carta. También subrayan que los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos, por lo que consideran que una decisión de esta magnitud requiere un debate técnico riguroso y no la premura derivada de una coyuntura excepcional.

Solo Bolivia y Venezuela las han utilizado en el siglo XXI

Los exministros argumentan que la experiencia internacional es clara respecto a los efectos negativos de este tipo de esquemas. Según señalan, la mayoría de las economías que adoptaron inversiones forzosas terminaron desmontándolas tras comprobar sus impactos adversos. Entérese: Asobancaria advierte que nuevas inversiones forzosas que propone el Gobierno por $35 billones obligaría a elevar tasas y reduciría cartera Añaden que los países de la región que aún mantienen estos mecanismos son precisamente aquellos con sistemas financieros más débiles. De hecho, recuerdan que durante el siglo XXI solo Bolivia y Venezuela crearon nuevas inversiones forzosas, en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, referentes que —según indican— “difícilmente debería seguir Colombia”.

Proponen alternativas para canalizar recursos

En lugar de recurrir a inversiones obligatorias, los firmantes plantean instrumentos que consideran más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados por la emergencia. Entre las alternativas mencionan las garantías del Gobierno nacional, los subsidios focalizados a la tasa de interés y las líneas de redescuento. “La solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”, concluye el documento. El pronunciamiento introduce un nuevo elemento en el debate sobre las herramientas de financiación de la emergencia económica y anticipa una discusión técnica y política sobre el alcance y los efectos de las inversiones forzosas en el sistema financiero.

Asobancaria advierte que inversiones forzosas encarecerían el crédito

La Asobancaria, gremio del sistema financiero reiteró que las inversiones forzosas son una alternativa inconveniente para el país y advirtió que una de sus principales consecuencias sería el encarecimiento del crédito para empresas y hogares. En un comunicado, el gremio señaló que las tasas promedio de colocación podrían aumentar entre 50 y 100 puntos básicos si se adopta esta medida. Además, estimó que el crecimiento de la economía experimentaría una reducción de 0,3 puntos porcentuales como resultado de su implementación.

Impacto en estabilidad financiera y confianza inversionista

La asociación explicó que, más allá del aumento en las tasas, las inversiones forzosas pueden generar distorsiones en el mercado financiero. Según indicó, obligar a la banca a colocar recursos sin considerar criterios técnicos podría afectar la estabilidad financiera y debilitar la confianza de inversionistas, tanto locales como internacionales.