Capturan a alias Sebas, presunto cabecilla de una red de extorsionistas en el Graffiti Tour de la comuna 13 en Medellín

“Las personas nos dan una información de que estos delincuentes se encontraban en una celebración el pasado jueves en zona rural de Sopetrán. Hacemos un allanamiento y se captura a alias Sebas, alias Chan y alias El Gordo, de igual forma se les incautaron sustancias psicoactivas, y elementos muy importantes como equipos de telefonía móvil, que van a fortalecer ese trabajo investigativo”, dijo el Brigadier General Henry Yesid Bello, Comandante de la Policía Metropolitana.

Este hombre llevaba 14 años delinquiendo en dicha estructura criminal, y era requerido por secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y concierto para delinquir con fines de extorsión.

Gracias a una acción conjunta entre la Policía, el Gaula, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, en el municipio de Sopetrán, Occidente antioqueño, se logró la captura de alias Sebas, señalado de ser el cabecilla del grupo delincuencial “Las Independencias”, el cual, según las autoridades, extorsionaba a los comerciales informales de la comuna 13 San Javier, principalmente a quienes se ubican en las escaleras eléctricas y la ruta del Graffiti Tour.

Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, dijo que si bien ya venían tras los pasos de alias Sebas y estuvieron cerca de concretar su detención el año pasado, se les escabulló en medio de un operativo.

“Recordemos que el 27 de marzo del 2025, cuando el Ejército realizaba una capturade un criminal que era buscado por el delito de extorsión, especialmente en San Javier-comuna 13, se dio una asonada de parte de la comunidad, en la cual empezaron a atacar a nuestros soldados y esto permitió que alias “Sebas” o alias “el cojo” se pudiera volar. Desde esa época lo estamos buscando, desde ese día ofrecimos una recompensa de $30 millones para que nos dieran de nuevo información para lograr su captura. Este tipo se está buscando desde hace tiempo”, agregó el mandatario.

Entérese: A la cárcel por, presuntamente, secuestrar a su pareja en Medellín y exigir $2 millones a su suegra para liberarla

Según la Policía, este grupo criminal tenía una red de extorsión sistematizada, y le exigían pagos a los vendedores ambulantes en el Graffiti Tour a cambio de dejarlos trabajar allí. De acuerdo con la investigación, “Las Independencias” generaba ingresos aproximados a los $1.800 millones mensuales, con cobros entre $50.000 y $1 millón por víctima cada semana.

“Le cobraban también a la gente que llegaba a parquear su carro, a parquear su moto, mejor dicho, cobraban por todo. Esas rentas criminales no las vamos a permitir”, concluyó el mandatario.

Entre los elementos incautados durante el operativo en el Occidente de Antioquia, destacan 761 gramos de marihuana, nueve cartuchos calibre nueve milímetros y cuatro teléfonos celulares.

Los tres hombres capturados, que tienen entre 25 y 32 años de edad, fueron dispuestos ante la Fiscalía General de la Nación para proceder con su respectiva judicialización.

Cabe aclarar que ante cualquier evento de extorsión, sea que usted lo esté padeciendo o conozca el caso de un familiar o cercano, puede informarlo a través de la línea de emergencia 123 o la línea antisecuestro y antiextorsión 165 del Gaula de la Policía, Yo No Pago, Yo Denuncio.