El Paseo 8: así será la nueva entrega de la reconocida saga colombiana de comedia

Como ya es costumbre en el cine nacional, cada diciembre llega a carteleras una nueva entrega de El Paseo, la saga de películas de comedia que dramatiza un viaje familiar al mejor estilo colombiano. 2025 no será la excepción: el próximo 25 de diciembre será el estreno de El Paseo 8: La luna de hiel, cinta que promete poner a reír a sus espectadores durante esta época navideña.

En esta ocasión, la película escrita por Dago García sigue a Rosa, una colombiana que emigra a Francia y allí conoce a su novio, Pierre. Ambos deciden viajar al país de origen de ella con el objetivo de casarse y también de celebrar su luna de miel, pero los planes de la boda cambian cuando sus suegros intentan impedir su relación en un viaje a la playa.

Dirigida por Felipe Martínez –quien también ha trabajado en producciones como Cumbia Ninja e Historia de un crimen: Colmenares–, el elenco de El Paseo 8 está conformado por Victoria Ortiz, Erick Cañete, Variel Sánchez (quien también hizo parte de la tercera entrega), Maya Zapata, Constanza Hernández y Fernando Memije. EL COLOMBIANO conversó con Ortiz, la actriz que interpreta a Rosa, la protagonista de la cinta.

Victoria, reconocida por su participación en la telenovela sobre la vida de la cantante Arelys Henao, asegura que haber trabajado en esta nueva entrega es un honor debido a la larga trayectoria de esta saga, que se inauguró en 2010 con la historia del viaje por carretera desde Bogotá hasta Cartagena de la familia Peinado.