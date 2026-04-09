Así puede ver en vivo el Festival Coachella 2026 desde Colombia: horarios y artistas

El Festival Coachella 2026 ya está listo para comenzar y podrá verse en vivo desde Colombia a través de su transmisión oficial gratuita por YouTube. La edición de este año se realizará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril.
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El cartel del festival estará encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, además de otros artistas como The Strokes, Disclosure, The xx, Interpol, Young Thug, Iggy Pop, PinkPantheress, Foster the People y GIVĒON.