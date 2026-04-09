Así puede ver en vivo el Festival Coachella 2026 desde Colombia: horarios y artistas

El Festival Coachella 2026 ya está listo para comenzar y podrá verse en vivo desde Colombia a través de su transmisión oficial gratuita por YouTube. La edición de este año se realizará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril. Conozca: A propósito de Karol G en Coachella: ¿qué necesita un artista para ser cabeza de cartel? El cartel del festival estará encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, además de otros artistas como The Strokes, Disclosure, The xx, Interpol, Young Thug, Iggy Pop, PinkPantheress, Foster the People y GIVĒON.

La forma oficial de seguir el festival será a través del canal de Coachella en YouTube, donde habrá varias señales simultáneas para ver los diferentes escenarios. La transmisión permitirá cambiar entre conciertos, ver repeticiones y seguir las presentaciones más esperadas del día.

Además, el festival contará con siete escenarios en vivo, entre ellos Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora y Quasar. Algunos de ellos estarán disponibles en 4K, y en televisores compatibles se podrá usar la opción Multiview, que permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo. También estará disponible la aplicación Coachella Livestream, que ayuda a organizar horarios según la ubicación del usuario y activar recordatorios para no perderse ningún show.

¿En qué horarios serán las presentaciones de Coachella en Colombia?

Como California está dos horas detrás de Colombia, varios de los conciertos más importantes se verán en la noche y madrugada. Entre las presentaciones destacadas del primer fin de semana están:

Viernes 10 de abril:

The xx (9:00 p. m.), Turnstile (10:05 p. m.), Sabrina Carpenter (11:05 p. m.), Disclosure (12:35 a. m.).

Sábado 11 de abril:

GIVĒON (9:00 p. m.), PinkPantheress (10:55 p. m.), The Strokes (11:00 p. m.), Interpol (12:15 a. m.), Justin Bieber (1:25 a. m.)

Domingo 12 de abril:

Foster the People (8:45 p. m.), Iggy Pop (9:10 p. m.), Young Thug (9:50 p. m.), Karol G (11:55 p. m.), Kaskade (12:45 a. m.)