Si quiere aprender de jazz, esta es la oportunidad con las Clases Maestras de MedeJazz

Algunos de los grandes invitados del Festival Internacional Medellín de Jazz y Músicas del Mundo, MEDEJAZZ 2025, estarán dando clases gratuitas para músicos y curiosos de la ciudad.
El festival, que se celebrará entre desde este sábado 6 y hasta el 20 de septiembre, contará con grupos y músicos de Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Camerún, Malí y Colombia que darán once conciertos, nueve de ellos con entrada libre; también ofrecerá Clases Maestras impartidas por músicos de talla mundial que compartirán con los asistentes su conocimiento y su destreza.
Serán en total cuatro clases, todas gratuitas y sin necesidad de inscripción previa. Se dictarán en La Pascasia y en el Teatro El Tesoro, y para quienes no pueda asistir directamente podrán hacerlo virtual a través de las redes sociales Facebook desde la cuenta Medearte- Festival Internacional Medejazz y en YouTube a través del canal Festival Medejazz.