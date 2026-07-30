Estudio descubre huellas de una civilización de millones de personas en la Amazonia

Una nueva investigación publicado en Naturaleza, realización mediante escaneo láser aerotransportado (LiDAR), revela que una civilización multicultural que floreció en el suroeste de la Amazonia entre el 600 a. C. y el 850 d. C. llegó a albergar a millones de personas. Ocupando una superficie aproximada de 183 000 kilómetros cuadrados, la civilización Aquiry construyó grandes centros destinados a funciones políticas y rituales.
Al estudiar una parte representativa del territorio, los investigadores identifican los restos de más de 400 yacimientos con arquitectura ceremonial monumental extraordinariamente bien conservada, además de varios asentamientos de épocas posteriores.
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Extrapolando los resultados al conjunto del territorio de la civilización, los investigadores obtuvieron una estimación prudente de más de 20.000 centros ceremoniales construidos con movimientos de tierra. El mayor de los emplazamientos conocidos ocupa unas 50 hectáreas.
Los estudios sistemáticos y las dataciones mediante radiocarbono. Se muestra que el territorio Aquiry —que representa menos del 3 % de la Gran Amazonia— ya estaba habitado por entre 1,25 y 3 millones de personas al comienzo del primer milenio.
Este hallazgo cuestiona las estimaciones anteriores, mucho más conservadoras, sobre la población del conjunto de la Amazonia, que oscilaban entre 1 y 10 millones de habitantes. Según este estudio, la población total de la Amazonia podría haber alcanzado varias decenas de millones de personas.
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“Nuestros hallazgos transforman por completa nuestra comprensión del pasado de la región amazónica”, afirma Martti Pärssinen, profesor emérito de la Universidad de Helsinki y director del estudio.