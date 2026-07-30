¿Busca empleo en Medellín? LATAM Airlines abrió convocatoria para tripulantes de cabina

La convocatoria hace parte del proceso de fortalecimiento de la operación de la aerolínea en Antioquia, una región que la empresa busca consolidar como una de sus principales bases operativas en el país. De acuerdo con LATAM Airlines Colombia, los tripulantes seleccionados tendrán como base Medellín, una medida con la que la compañía busca acercar a sus colaboradores a sus familias y facilitar sus tiempos de descanso entre jornadas de trabajo. La empresa señaló que los nuevos integrantes harán parte tanto de la operación doméstica como de los vuelos internacionales que actualmente opera la aerolínea desde Colombia. Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, afirmó que la apertura de estas vacantes responde al interés de seguir fortaleciendo el talento aeronáutico en las regiones y ampliar las oportunidades laborales en Antioquia.

Los tripulantes seleccionados harán parte de la operación nacional e internacional de LATAM Airlines Colombia, que actualmente conecta 27 destinos desde el país. FOTO: @LATAMAirlines vía X

La convocatoria está dirigida a candidatos que, además de contar con la licencia vigente para Airbus A320, tengan experiencia o competencias relacionadas con la atención al pasajero, la vocación de servicio, la capacidad para adaptarse a entornos dinámicos y el compromiso con la seguridad operacional. Conozca: Avianca, Latam y Wingo, anuncian cancelaciones de vuelos a Venezuela y medidas especiales para pasajeros Los tripulantes de cabina cumplen un papel clave durante cada vuelo, ya que además de atender a los pasajeros, son responsables de aplicar los protocolos de seguridad y actuar ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la operación. Según la aerolínea, quienes sean contratados se incorporarán a una red de operaciones que actualmente conecta 27 destinos desde Colombia, a través de 26 rutas nacionales y 11 internacionales. Con esta red, la compañía presta servicios tanto para viajeros nacionales como internacionales, además de conectar diferentes regiones del país con destinos en el exterior. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Las personas interesadas en participar en el proceso de selección podrán consultar los requisitos y postularse a través del perfil oficial de LinkedIn de LATAM Airlines Colombia, donde se encuentra disponible la convocatoria.

La apertura de estas vacantes se suma a los procesos de contratación que diferentes aerolíneas han impulsado en los últimos meses para fortalecer sus operaciones, en medio del crecimiento de la demanda de pasajeros y la expansión de las rutas aéreas en Colombia.

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