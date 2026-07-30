¿Busca empleo en Medellín? LATAM Airlines abrió convocatoria para tripulantes de cabina

La convocatoria hace parte del proceso de fortalecimiento de la operación de la aerolínea en Antioquia, una región que la empresa busca consolidar como una de sus principales bases operativas en el país.
De acuerdo con LATAM Airlines Colombia, los tripulantes seleccionados tendrán como base Medellín, una medida con la que la compañía busca acercar a sus colaboradores a sus familias y facilitar sus tiempos de descanso entre jornadas de trabajo.
La empresa señaló que los nuevos integrantes harán parte tanto de la operación doméstica como de los vuelos internacionales que actualmente opera la aerolínea desde Colombia.
Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, afirmó que la apertura de estas vacantes responde al interés de seguir fortaleciendo el talento aeronáutico en las regiones y ampliar las oportunidades laborales en Antioquia.