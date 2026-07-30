Nueva pista de BMX Mariana Pajón ya es una realidad: Alcaldía entregó obras por $5.000 millones

La Alcaldía de Medellín entregó este jueves la renovada pista de BMX Mariana Pajón, luego de 11 meses de trabajos y un esfuerzo presupuestal superior a los $5.000 millones.
Durante la inauguración del espacio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que el complejo cumple ahora con los estándares internacionales necesarios para albergar competencias de alto rendimiento, lo que significa un hito en la historia de esa disciplina en la capital antioqueña.
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“Vamos a traer torneos internacionales. Le dije a Mariana (Pajón) y a (Carlos) Oquendo: tráiganse los torneos que se imaginen, llamen a sus amigos de todo el mundo, a los que compiten hoy, a los mejores, que se vengan a entrenar también acá, a prepararse para lo que viene. Todas nuestras niñas, niños y jóvenes van a seguir entrenando acá, pero cuando vengan los mejores del mundo, ellos van a tener más referentes y eso es lo que yo quiero para la ciudad”, dijo el mandatario distrital.
El rediseño del trazado contó con la asesoría técnica de Damien Godet, exintegrante de la selección francesa de BMX y diseñador de pistas para los Juegos Olímpicos de París 2024.