Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Atención: Autoridades habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí

Según fuentes de la Policía, el cuerpo sin vida de la bebé de apenas ocho meses de gestación habría sido encontrado luego de haber sido extraído del cuerpo de la joven víctima tras el feminicidio en Cali. Esto se sabe.

  • FOTO: Tomada de redes sociales
    FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La bebé de María Camila Potosí, de quien no se tenía rastro desde el asesinato de la joven de 21 años que se encontraba en su octavo mes de gestación, habría sido encontrada sin vida, según investigan las autoridades este jueves 30 de julio.

Le puede interesar: Capturan a cinco presuntos implicados en el asesinato de María Camila Potosí en Cali

El hallazgo de un cuerpo que correspondería a la bebé llamada Alahia fue confirmado por fuentes oficiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en un caso que ha sido de interés público en el país.

Y es que son los expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quienes adelantan los análisis científicos precisos para establecer plenamente la identidad de los restos encontrados. Hasta ahora no han dicho detalles y circunstancias del hallazgo.

Sin embargo, fuentes de la policía le habrían confirmado a El País de Cali que el cuerpo de la bebé fue hallado en una zona boscosa cerca del lugar donde se encontró a María Camila en el río Meléndez. Los procedimientos permitirán establecer de manera oficial la identidad de la menor y determinar las causas precisas de su fallecimiento.

Además, señalaron que las autoridades pudieron dar con esa ubicación luego de rastrear diferentes videos de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron dar con la zona y el punto exacto del hallazgo.

Este nuevo hallazgo permitiría comenzar a esclarecer el porqué y en qué condiciones fue extraído el cuerpo de la bebé de María Camila, debido a que fue hallada sin él en su interior al momento en que las autoridades encontraron su cuerpo en zona rural de La Buitrera, en Cali.

Capturan a cinco presuntos implicados en el asesinato de María Camila

Cinco personas fueron capturadas por su presunta participación en la desaparición y posterior asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada y cuyo bebé fue extraído, en hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca.

La Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional y unidades de la Sijin, ejecutó las órdenes de captura mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas en Cali y Tuluá, como parte de la investigación para esclarecer el crimen. Los detenidos serán presentados ante jueces de control de garantías para el proceso de judicialización.

Durante los operativos, las autoridades incautaron teléfonos celulares y dos motocicletas. Entre los vehículos se encuentra la motocicleta que aparece en las grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas durante la investigación, elemento que hará parte del material probatorio dentro del proceso.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, entre las personas capturadas estaría la mujer que presuntamente transportó a María Camila Potosí el día de su desaparición, además de cuatro hombres que también serían investigados por su posible participación en los hechos.

María Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio cuando se movilizaba en una motocicleta en Cali. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue hallado a orillas del río Meléndez, en el sur de la ciudad, en estado de descomposición.

También le puede interesar: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali

Temas recomendados

Muerte
Asesinato
Bebés
Valle del Cauca
Cali
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos