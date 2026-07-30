Así es el viaje de 700 kilómetros por trocha, río y mar para que un yogur o quesito lleguen frescos a Bahía Solano y Nuquí

Para que un yogur llegue a la lonchera de un niño o un quesito se sirva fresco en la mesa de una familia en Nuquí o Bahía Solano, debe completar un recorrido de cerca de 700 kilómetros por carretera, trocha, río y mar. Ese complejo trayecto logístico es el que Alpina puso en marcha para garantizar el abastecimiento de alimentos refrigerados en varias poblaciones del Pacífico colombiano, una región donde la geografía convierte el transporte en uno de los mayores desafíos.
El plan comenzó en Bahía Solano en 2025 y se extendió a Nuquí este 2026, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a productos lácteos y refrigerados en comunidades de difícil acceso.
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“Cuando recorrimos el territorio entendimos que esta era una oportunidad que iba mucho más allá de un reto logístico o comercial. Llegar a estos municipios nos recuerda que nuestro propósito cobra vida cuando logramos estar presentes donde más se necesita”, afirmó Olga Bocanegra, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Alpina.