Así es el viaje de 700 kilómetros por trocha, río y mar para que un yogur o quesito lleguen frescos a Bahía Solano y Nuquí

Para que un yogur llegue a la lonchera de un niño o un quesito se sirva fresco en la mesa de una familia en Nuquí o Bahía Solano, debe completar un recorrido de cerca de 700 kilómetros por carretera, trocha, río y mar. Ese complejo trayecto logístico es el que Alpina puso en marcha para garantizar el abastecimiento de alimentos refrigerados en varias poblaciones del Pacífico colombiano, una región donde la geografía convierte el transporte en uno de los mayores desafíos. El plan comenzó en Bahía Solano en 2025 y se extendió a Nuquí este 2026, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a productos lácteos y refrigerados en comunidades de difícil acceso. Puede leer: En Entrerríos, Antioquia, está la mayor planta de fermentación de lácteos de Colombia “Cuando recorrimos el territorio entendimos que esta era una oportunidad que iba mucho más allá de un reto logístico o comercial. Llegar a estos municipios nos recuerda que nuestro propósito cobra vida cuando logramos estar presentes donde más se necesita”, afirmó Olga Bocanegra, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Alpina.

Así funciona la ruta logística hacia el Pacífico colombiano

El abastecimiento de estas poblaciones requiere una operación multimodal cercana a los 700 kilómetros, diseñada para mantener la cadena de frío durante todo el recorrido. La travesía comienza con un trayecto terrestre de aproximadamente 325 kilómetros entre Entrerríos (Antioquia) y Quibdó. Posteriormente, la carga recorre unos 120 kilómetros adicionales por carretera y trocha hasta Puerto Meluk. Entérese: ¿Cómo crecerá la industria láctea de América? Las respuestas se debaten en Medellín Desde allí inicia un recorrido fluvial de cerca de 70 kilómetros por el río Baudó hasta el municipio de Pizarro. Finalmente, la mercancía atraviesa el océano Pacífico en lancha durante aproximadamente 174 kilómetros hasta llegar a Nuquí, Bahía Solano y otras poblaciones cercanas. Gracias a esta coordinación logística, productos como Bon Yurt, Alpín, avena, leche, yogur, gelatina Boggy y otras referencias llegan en condiciones óptimas de calidad y frescura.

Productos como quesitos campesinos y yogures en bolsa han ganado espacio entre los consumidores, especialmente porque resultan prácticos para las loncheras escolares. Foto: Cortesía Alpina

Una operación que depende de la marea

Cristián Cardona, gerente de Surtizora, distribuidor de Alpina, explicó que la logística también depende del comportamiento de las mareas. Según detalló, el recorrido desde Quibdó hasta Bahía Solano tarda normalmente unas 12 horas cuando las condiciones son favorables. Sin embargo, si la marea está baja, la embarcación debe esperar entre cinco y seis horas para poder salir de la desembocadura del río, lo que puede extender el viaje hasta 19 horas. Actualmente, cada embarcación transporta alrededor de 20 toneladas de carga por viaje. De ese volumen, cerca de cuatro toneladas corresponden a productos Alpina, mientras que el resto incluye otras marcas y alimentos como legumbres para abastecer a los comerciantes de la región. Más noticias: Producción de leche en Colombia alcanzó récord en 2025, pero crecieron las importaciones Cardona explicó que los sistemas de conservación permiten mantener la refrigeración durante al menos 24 horas, garantizando que los productos lleguen fríos y en buen estado.

Los desafíos logísticos y la inversión para llegar al Pacífico

Además de las dificultades geográficas, la operación enfrenta retos asociados a la seguridad y a los elevados costos de transporte. Braudyn Cardozo, jefe comercial de Alpina, explicó que, para reducir los costos, Surtizora adquirió una embarcación propia de 20 toneladas y actualmente adelanta un proyecto para construir una cava refrigerada. Indicó que Alpina y el distribuidor comparten parte de los costos logísticos para que los productos puedan llegar al consumidor a precios competitivos. En conjunto, la empresa destina alrededor de $30 millones mensuales para sostener la operación en esta región. Aunque el objetivo es que los tenderos compren los productos al mismo precio que en otras ciudades como Quibdó, la compañía reconoce que algunos comercios pueden aplicar sobreprecios. Por ello, fortaleció su presencia comercial en la zona para monitorear los precios y procurar que los consumidores accedan a los productos en condiciones similares a las del resto del país.

Nuevos productos y crecimiento de las ventas en el Chocó

La ampliación de la cobertura también ha permitido introducir referencias que anteriormente tenían poca presencia en estas poblaciones. Cardozo señaló que productos como quesitos campesinos y yogures en bolsa han ganado espacio entre los consumidores, especialmente porque resultan prácticos para las loncheras escolares. El directivo aseguró que la demanda ha aumentado y estimó un crecimiento cercano al 30% en las ventas desde que comenzó el fortalecimiento de la operación en la zona. Vea también: Colombia elevó el consumo de leche a 167 litros por habitante, según Asoleche Cardozo agregó que el canal tradicional continúa siendo el principal motor comercial de la compañía. Según indicó, aproximadamente el 56% de las ventas de Alpina provienen del canal TAT (tienda a tienda), pese al crecimiento de los formatos de descuento duro. En Antioquia, la empresa atiende cerca de 33.000 tiendas, mientras que en el Chocó existen alrededor de 1.000 establecimientos de este tipo. En Bahía Solano hay cerca de 80 tiendas, aunque todavía no todas son atendidas directamente por la compañía, por lo que parte del abastecimiento se realiza mediante pequeños distribuidores y minimercados aliados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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