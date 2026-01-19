x

¿Usted mira tiktoks mientras ve películas? Matt Damon dice que Netflix ya hace producciones para personas distraídas

Una declaración del actor sobre cómo Netflix adapta sus producciones a espectadores que usan el celular mientras ven series y películas reavivó el debate sobre la atención, la calidad y el futuro del audiovisual.

  • Ben Affleck (Izq.) y Matt Damon (Der.) hablaron sobre la crisis de las salas de cine y el auge de las plataformas en el pódcast The Joe Rogan Experience. FOTO the joe rogan experience
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 2 horas
Este viernes se estrenó El Botín, la nueva película original de Netflix protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon. A raíz del lanzamiento, ese mismo día salió al aire la entrevista que ambos actores concedieron al pódcast The Joe Rogan Experience, el más escuchado en Estados Unidos. Allí, en una conversación de casi dos horas y media, Damon aseguró que la manera en que Netflix realiza sus producciones se ha modificado debido a que muchas personas ahora ven series y películas mientras utilizan sus teléfonos.

Lea: Sasha Calle, la paisa en la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon: “El botín”

En el pódcast, el actor –reconocido por interpretar a Jason Bourne en la saga The Bourne Identity– habla primero sobre la importancia de ir a las salas de cine, ya que el nivel de atención es distinto al de ver una película en casa. “Esto tiene un gran efecto y termina también afectando la manera en cómo se hacen las películas”, asegura.

Es entonces cuando pasa a hablar del caso de Netflix y explica que antes las cintas de acción solían tener tres grandes momentos, mientras que ahora “hay uno grande en los primeros cinco minutos para hacer que la gente se quede viendo la película”. Además, señala que una de las sugerencias que se les hace a los actores es que “se podría reiterar la trama entre tres o cuatro veces en los diálogos porque las personas están en sus celulares mientras ven la película”.

Esta última declaración ha causado polémica, pues ha despertado la pregunta sobre si ahora las series y películas se producen de manera distinta pensando en quienes ven videos de TikTok o scrollean en Instagram mientras las consumen. Lo cierto es que este hábito ya no es extraño: lo que algunos han llamado el fenómeno de la segunda pantalla, para otros se ha convertido en la forma habitual de consumir contenidos audiovisuales. Según un reporte de 2023 de YouGov, firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos, en Estados Unidos el 91 % de las personas utiliza su teléfono mientras está viendo otro contenido.

No es la primera vez que se viraliza la idea de que Netflix u otras plataformas de streaming estén produciendo contenidos teniendo en cuenta este comportamiento. En 2025, el periodista Will Tavlin contó en un artículo publicado en la revista n+1 que “varios guionistas que han trabajado para Netflix me comentaron que una recomendación habitual de la compañía es: ‘Que este personaje anuncie lo que está haciendo para que los espectadores que tengan el programa de fondo puedan seguirlo’”. A raíz de esto, usuarios de la plataforma y críticos comenzaron a especular sobre cuáles podrían ser estas producciones, discusión en la que aparecieron nombres como Pulso o Emily in Paris. Y no solo eso: también empezó a hablarse “programas de segunda pantalla”, que son esos shows producidos específicamente para verlos sin necesidad de ver la pantalla.

“[Netflix] básicamente dijo: ‘Lo que necesitas saber sobre tu audiencia es que verán el programa, quizás en su celular, o en una segunda o tercera pantalla mientras hacen otra cosa y hablan con sus amigos, así que necesitas mostrar y contar, necesitas decir mucho más de lo que dirías normalmente. [...] Necesitas que tu audiencia entienda lo que está pasando, incluso si no están mirando la pantalla’”, le contó una productora de Netflix al medio The Conversation en febrero del año pasado.

Este fenómeno toca varios asuntos, tal vez el más importante de ellos sea la manera en cómo funciona hoy en día nuestra atención. La adaptación de los guiones no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia. Paola Hincapié, experta en estrategias y tendencias digitales, explica que se trata del marketing de la atención, una batalla constante por capturar el interés del espectador.

“El déficit de atención es la gran ironía de todo esto. Queremos captar la atención, pero como estamos tan abrumados por estímulos, ya no tenemos tiempo de aburrirnos. Antes uno se concentraba en ver un programa de televisión o una serie; hoy, en cambio, hemos desarrollado un comportamiento en el que buscamos cada vez más estímulos. El resultado es que nunca profundizamos. Y la sensación que deja ese comportamiento es lo que se conoce como el síndrome de la paradoja: como tienes tantas opciones, siempre sientes que no elegiste la mejor. Por eso no logras concentrarte en lo que tienes al frente”, asegura Hincapié.

Le dijo a El Mundo de España el crítico de cine Alberto Rey que el hecho de que Netflix produjera películas o series para ser vistas mientras se navega en otros dispositivos es una especie de rendición, pero finalmente es una respuesta al mundo sobreestimulado en el que vivimos. Y a pesar de que muchos disfruten de la experiencia de la doble pantalla, hay otros que quisieran descansar de ella. Dice Hincapié que el 2026, el año analógico, como lo pronostican las tendencias, podría marcar una pausa en esa saturación con asuntos como crear comunidades, no solo virtuales, que se reúnen en espacios físicos; celebrar el error humano como forma de manifestación ante la “perfección” de la inteligencia artificial, y llevar un estilo de vida más lento, lo que implica reducir la hiperconexión en la que muchos viven hoy en día.

En el caso del cine y la televisión, la discusión se expande hacia otros frentes. Por un lado, está la pregunta por la calidad: si vale la pena sacrificarla para crear series o películas que se ajusten a los hábitos de consumo de los usuarios. Por otro, queda pendiente el tema de la atención. Frente a esto, le dijo el guionista James Hamilton a The Guardian, los realizadores no pueden renunciar a una de sus tareas más importantes: hacer que el público le preste atención a sus creaciones. “Pero deberíamos preguntarnos cómo animar al público a prestar más atención, no menos. Creo que la gente siempre está ávida de historias elaboradas con matices, cuidado y atención al detalle, se den cuenta o no. Una buena narrativa sabe cómo recompensar tanto la atención casual como la concentrada”, considera.

Cultura
Cine
Películas
Series
Streaming
Netflix
Club intelecto
