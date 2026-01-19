¿Usted mira tiktoks mientras ve películas? Matt Damon dice que Netflix ya hace producciones para personas distraídas

Este viernes se estrenó El Botín, la nueva película original de Netflix protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon. A raíz del lanzamiento, ese mismo día salió al aire la entrevista que ambos actores concedieron al pódcast The Joe Rogan Experience, el más escuchado en Estados Unidos. Allí, en una conversación de casi dos horas y media, Damon aseguró que la manera en que Netflix realiza sus producciones se ha modificado debido a que muchas personas ahora ven series y películas mientras utilizan sus teléfonos.
En el pódcast, el actor –reconocido por interpretar a Jason Bourne en la saga The Bourne Identity– habla primero sobre la importancia de ir a las salas de cine, ya que el nivel de atención es distinto al de ver una película en casa. “Esto tiene un gran efecto y termina también afectando la manera en cómo se hacen las películas”, asegura.
Es entonces cuando pasa a hablar del caso de Netflix y explica que antes las cintas de acción solían tener tres grandes momentos, mientras que ahora “hay uno grande en los primeros cinco minutos para hacer que la gente se quede viendo la película”. Además, señala que una de las sugerencias que se les hace a los actores es que “se podría reiterar la trama entre tres o cuatro veces en los diálogos porque las personas están en sus celulares mientras ven la película”.