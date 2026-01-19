¿Usted mira tiktoks mientras ve películas? Matt Damon dice que Netflix ya hace producciones para personas distraídas

Este viernes se estrenó El Botín, la nueva película original de Netflix protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon. A raíz del lanzamiento, ese mismo día salió al aire la entrevista que ambos actores concedieron al pódcast The Joe Rogan Experience, el más escuchado en Estados Unidos. Allí, en una conversación de casi dos horas y media, Damon aseguró que la manera en que Netflix realiza sus producciones se ha modificado debido a que muchas personas ahora ven series y películas mientras utilizan sus teléfonos. Lea: Sasha Calle, la paisa en la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon: “El botín” En el pódcast, el actor –reconocido por interpretar a Jason Bourne en la saga The Bourne Identity– habla primero sobre la importancia de ir a las salas de cine, ya que el nivel de atención es distinto al de ver una película en casa. “Esto tiene un gran efecto y termina también afectando la manera en cómo se hacen las películas”, asegura. Es entonces cuando pasa a hablar del caso de Netflix y explica que antes las cintas de acción solían tener tres grandes momentos, mientras que ahora “hay uno grande en los primeros cinco minutos para hacer que la gente se quede viendo la película”. Además, señala que una de las sugerencias que se les hace a los actores es que “se podría reiterar la trama entre tres o cuatro veces en los diálogos porque las personas están en sus celulares mientras ven la película”.

Esta última declaración ha causado polémica, pues ha despertado la pregunta sobre si ahora las series y películas se producen de manera distinta pensando en quienes ven videos de TikTok o scrollean en Instagram mientras las consumen. Lo cierto es que este hábito ya no es extraño: lo que algunos han llamado el fenómeno de la segunda pantalla, para otros se ha convertido en la forma habitual de consumir contenidos audiovisuales. Según un reporte de 2023 de YouGov, firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos, en Estados Unidos el 91 % de las personas utiliza su teléfono mientras está viendo otro contenido. No es la primera vez que se viraliza la idea de que Netflix u otras plataformas de streaming estén produciendo contenidos teniendo en cuenta este comportamiento. En 2025, el periodista Will Tavlin contó en un artículo publicado en la revista n+1 que “varios guionistas que han trabajado para Netflix me comentaron que una recomendación habitual de la compañía es: ‘Que este personaje anuncie lo que está haciendo para que los espectadores que tengan el programa de fondo puedan seguirlo’”. A raíz de esto, usuarios de la plataforma y críticos comenzaron a especular sobre cuáles podrían ser estas producciones, discusión en la que aparecieron nombres como Pulso o Emily in Paris. Y no solo eso: también empezó a hablarse “programas de segunda pantalla”, que son esos shows producidos específicamente para verlos sin necesidad de ver la pantalla. “[Netflix] básicamente dijo: ‘Lo que necesitas saber sobre tu audiencia es que verán el programa, quizás en su celular, o en una segunda o tercera pantalla mientras hacen otra cosa y hablan con sus amigos, así que necesitas mostrar y contar, necesitas decir mucho más de lo que dirías normalmente. [...] Necesitas que tu audiencia entienda lo que está pasando, incluso si no están mirando la pantalla’”, le contó una productora de Netflix al medio The Conversation en febrero del año pasado. Este fenómeno toca varios asuntos, tal vez el más importante de ellos sea la manera en cómo funciona hoy en día nuestra atención. La adaptación de los guiones no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia. Paola Hincapié, experta en estrategias y tendencias digitales, explica que se trata del marketing de la atención, una batalla constante por capturar el interés del espectador.