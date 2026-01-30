Un embarazo a los 62 años: así es Lactar, la nueva película de Harold Trompetero

El reconocido director colombiano Harold Trompetero inició el rodaje de su nueva película Lactar. Es la adaptación de su reciente libro que lleva el mismo nombre, con la historia del embarazo tardío de una mujer de 62 años.
Diego Trujillo, María Elena Doering y Julian Díaz, son los protagonistas de este largometraje, hablando de lo que puede suceder cuando la biología desafía las normas sociales y el tedio de una vida privilegiada se rompe con un milagro, o un conflicto tardío.
La Calera y Bogotá son las locaciones de la película número 28 de Trompetero, un melodrama en el que el director de fotografía Óscar Jiménez E. propuso usar lentes que tienen una panorámica muy grande y que hacen sentir a los personajes muy solos, con una fotografía muy fina y cadencias narrativas muy propias de ritmos no convencionales.
Lactar es la historia de una mujer de 62 años proveniente de una familia adinerada, que lleva una vida marcada por el tedio y la superficialidad de su matrimonio. Acechada por la pregunta: ¿Qué hacer con la vida?, busca escapar de esa monotonía desempeñando varios roles con los que vive una doble vida.