Un embarazo a los 62 años: así es Lactar, la nueva película de Harold Trompetero

Lactar es la historia de una mujer de 62 años proveniente de una familia adinerada, que lleva una vida marcada por el tedio y la superficialidad de su matrimonio. Acechada por la pregunta: ¿Qué hacer con la vida?, busca escapar de esa monotonía desempeñando varios roles con los que vive una doble vida.

La Calera y Bogotá son las locaciones de la película número 28 de Trompetero, un melodrama en el que el director de fotografía Óscar Jiménez E. propuso usar lentes que tienen una panorámica muy grande y que hacen sentir a los personajes muy solos, con una fotografía muy fina y cadencias narrativas muy propias de ritmos no convencionales.

Diego Trujillo, María Elena Doering y Julian Díaz, son los protagonistas de este largometraje, hablando de lo que puede suceder cuando la biología desafía las normas sociales y el tedio de una vida privilegiada se rompe con un milagro, o un conflicto tardío.

El reconocido director colombiano Harold Trompetero inició el rodaje de su nueva película Lactar . Es la adaptación de su reciente libro que lleva el mismo nombre, con la historia del embarazo tardío de una mujer de 62 años.

La historia desencadena en un embarazo tardío que crea un conflicto con su familia, la sociedad y su vida misma; en la que su chófer se convierte en confidente y amigo, estableciendo una relación cercana y cómplice entre ellos.

“Creo que es una historia muy visual. La gente que lee el libro dice que es como leer una película, pero yo sé que esa película que se lee no es la que van a ir a ver al cine los espectadores, porque no era lo que yo estaba buscando. En el libro quería hacer unos planteamientos mucho más filosóficos y, acá en la película, quiero hacer unos más concretos y existenciales sobre la vida, no sobre la reflexión”, comentó Trompetero.

Y agregó: “Victoria existe en la vida real, es una señora que trabajó en mi casa y que lo hacía no porque tuviera una necesidad económica, sino porque quería encontrarle un sentido a la vida en su edad adulta teniendo una doble vida”.

Además, a diferencia de los usuales largos procesos cinematográficos en países como Colombia, Harold Trompetero planea estrenar en tiempo récord.

“Son unos procesos que hemos tratado de estandarizar después de tantas películas, buscando hacer una fórmula muy eficiente para el mercado. Concebimos el proyecto en unas dimensiones a las que se pueda llegar, partimos desde antes del rodaje, con una fecha muy tentativa de estreno para poder enfocar todos los esfuerzos y hacerlo muchísimo más posible y viable económicamente, que sea rentable en la medida de lo posible”, continuó.

Lactar, culminará su rodaje en la segunda semana de febrero, la post producción está planeada entre marzo y abril, y se espera que llegue a las salas de cine del país en el mes mayo.