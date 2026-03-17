Inversión extranjera en Colombia cae 21% en primer bimestre de 2026, su pico más bajo en cuatro años

El flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia Colombia comenzó 2026 con señales de desaceleración. En términos simples, los inversionistas exteriores hicieron su peor inyección de capital en los últimos cuatro años para los meses de enero y febrero en el país.
Así lo revelaron las cifras del informe de balanza de pagos del Banco de la República. En el acumulado de enero y febrero, el país recibió US$1.296 millones, una cifra inferior a los US$1.645 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
La diferencia equivale a US$349 millones menos, lo que representa un desplome de 21% frente a iguales meses del año pasado. Con este resultado, el primer bimestre se ubica como el más bajo desde 2021, evidenciando un menor ritmo en la llegada de capital productivo.