Inversión extranjera en Colombia cae 21% en primer bimestre de 2026, su pico más bajo en cuatro años

El flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia Colombia comenzó 2026 con señales de desaceleración. En términos simples, los inversionistas exteriores hicieron su peor inyección de capital en los últimos cuatro años para los meses de enero y febrero en el país. Así lo revelaron las cifras del informe de balanza de pagos del Banco de la República. En el acumulado de enero y febrero, el país recibió US$1.296 millones, una cifra inferior a los US$1.645 millones registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia equivale a US$349 millones menos, lo que representa un desplome de 21% frente a iguales meses del año pasado. Con este resultado, el primer bimestre se ubica como el más bajo desde 2021, evidenciando un menor ritmo en la llegada de capital productivo.

En el 2022, el flujo de inversión fue US$1.581 millones entre enero y febrero. Eso quiere decir que IED cayó 18% en los últimos cuatro años, al contar con US$285 millones menos en comparación con el bimestre de 2026.

¿Qué papel juega el sector minero-energético?

Una de las principales razones detrás de esta contracción está en el comportamiento del sector de hidrocarburos y minería, históricamente clave para la entrada de capital extranjero. Durante el primer bimestre de 2026, este segmento captó US$1.084 millones, por debajo de los US$1.256 millones del mismo periodo del año anterior. La reducción fue de US$172 millones, equivalente a una contracción cercana al 14%. Entérese: Rezago de la inversión en el gobierno Petro se asemeja a los peores niveles de este siglo, ¿qué está pasando? El desempeño refleja un entorno de mayor cautela entre inversionistas internacionales, influenciado por la volatilidad de los precios globales y cambios en las perspectivas del sector energético. A pesar de la caída, la dependencia sigue siendo alta. De los US$1.296 millones de IED que han ingresado en lo corrido del año, US$1.084 millones corresponden a petróleo y minería, es decir, el 83% del total.

¿Qué advierten los inversionistas internacionales?

La preocupación no se limita a los sectores extractivos. También se han encendido alertas por la disminución de inversión proveniente de Estados Unidos, principal socio estratégico del país.

La caída de la inversión extranjera podría afectar el empleo, el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda en el país. FOTO EL COLOMBIANO

María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, afirmó: “La reducción de 38% en la inversión de Estados Unidos en Colombia durante 2025 es una alerta que no admite lecturas complacientes. Cuando el principal inversionista del país reduce de esa manera su exposición, lo que está en juego no es solo el flujo de capital, sino la percepción internacional sobre la estabilidad y confiabilidad del entorno colombiano”. La directiva agregó que, aunque Colombia mantiene ventajas competitivas, estas se ven afectadas por señales de incertidumbre. “El problema no es de potencial; es de predictibilidad y responsabilidad. Y sin predictibilidad no hay inversión sostenible de largo plazo”, señaló.

¿Por qué es preocupante la caída de la inversión extranjera?

La disminución de la inversión extranjera tiene efectos directos sobre la economía. En primer lugar, limita la generación de empleo, ya que muchas de estas inversiones están asociadas a nuevos proyectos productivos.