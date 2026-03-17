Por primera vez, los Premios India Catalina no premiarán telenovelas en 2026

Se trata de una de las categorías más esperadas. Históricamente, en los Premios India Catalina ha sido una de las más apetecidas y de mayor competencia, pues la industria audiovisual colombiana se ha destacado en el panorama nacional e internacional como productora de telenovelas.

La sorpresa para todos llegó al revisar la categoría de Mejor Telenovela, donde no se encontraron prenominados y los organizadores la declararon desierta.

Por categoría, en promedio, hubo cerca de diez prenominados, los cuales continúan en carrera con el objetivo de lograr una nominación oficial en estos premios, que serán entregados en una velada durante la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que se realizará del 14 al 19 de abril.

Hace algunos días, los organizadores de la edición 42 de los Premios India Catalina, que reconocen lo mejor de la televisión colombiana, dieron a conocer las prenominaciones de estos galardones, que exaltan las producciones estrenadas durante el último año en el país.

Varios pueden ser los factores que han llevado a que esta categoría, en esta nueva edición de los galardones, fuera declarada desierta. Las principales productoras audiovisuales del país se han alejado del formato de la telenovela y se han concentrado en el de la serie. Tal es el caso de Betty la fea , que durante su primera etapa, hace más de 25 años, fue una telenovela, mientras que sus dos temporadas recientes, estrenadas por Prime Video, le han apostado al formato de serie.

Por otro lado, son los canales y productoras quienes postulan sus producciones a estos premios y, al parecer, las pocas producciones nacionales que se mantienen fieles al género, como la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, así como la segunda temporada de La venganza de Analía, no fueron postuladas por sus respectivos realizadores.

También es cierto que la producción de telenovelas colombianas ha disminuido en los últimos años, desplazada por el auge de las series, impulsadas por las necesidades de las plataformas de streaming, que se asocian con productoras y canales nacionales para desarrollar contenidos de gran impacto, como La primera vez, que estrena su cuarta y última temporada, así como historias de suspenso como Medusa y La huésped, entre otras.

En el último año, además de las telenovelas ya mencionadas, se estrenaron otras producciones del género, como La influencer, grabada hace varios años, así como la nueva versión de La hija del mariachi, la cual fue un total fracaso en las mediciones tradicionales de rating.

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Es un género que durante décadas lideró en América Latina. Las producciones mexicanas, brasileñas, venezolanas y la televisión en español en Estados Unidos eran de exportación, y sus telenovelas se veían en buena parte del mundo, en una ola a la que Colombia se sumó desde mediados de los años noventa con el boom de producciones como Café, con aroma de mujer, Yo soy Betty, la fea, Pedro, el escamoso y, más adelante, Pasión de gavilanes.

Durante los últimos años, telenovelas de otras latitudes han ganado gran relevancia en el panorama internacional, como las creadas y producidas en países como Corea del Sur, que cuentan con una legión de seguidores a través de las plataformas de streaming, así como las telenovelas turcas, de alto consumo en la televisión colombiana en el horario de las tardes de lunes a viernes. Esto demuestra la vigencia del género, que sigue contando con una audiencia masiva y fiel.

Por ahora, la categoría Mejor Serie de Ficción de los India Catalina cuenta con diez prenominados: Delirio, Efecto Droste, Estado de fuga 1986, La Huésped, La Primera Vez, La Vorágine, Medusa, No Matarás, Simplemente Alicia y Sin Límites. Los nombres de las producciones que podrán ganar el galardón dorado en abril se conocerán el 24 de marzo.