A punto de terminar el Gobierno Petro, MinCultura cambió reglas para financiar el cine colombiano

A tres días del cambio de Gobierno, la administración del presidente Gustavo Petro expidió un decreto que modifica el procedimiento para que los proyectos cinematográficos nacionales accedan a beneficios tributarios.
El Decreto 0876 del 29 de julio de 2026, firmado por la ministra de las Culturas Yannai Kadamani Fonrodona y el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, introduce cambios al régimen contemplado en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, que permite a inversores y donantes de producciones cinematográficas colombianas acceder a deducciones en su declaración de renta.