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Histórico: Metro de Medellín emitirá, por primera vez, bonos de hasta $330.000 millones

Con esta operación financiera las directivas buscan fortalecer la infraestructura y operación del sistema con criterios de responsabilidad ambiental y social, además de acceder al mercado de valores.

  • Según las directivas del Metro de Medellín, con la emisión de bonos posiciona a la empresa en los más altos estándares nacionales e internacionales de gestión y administración, permitiéndole acceder al mercado de valores. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    Según las directivas del Metro de Medellín, con la emisión de bonos posiciona a la empresa en los más altos estándares nacionales e internacionales de gestión y administración, permitiéndole acceder al mercado de valores. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Como un gran hito para el Metro de Medellín y la movilidad en el Valle de Aburrá, es considerada la emisión de bonos de deuda pública que, anunció esa compañía industrial y comercial del Estado, iniciará este lunes.

Esta operación financiera, que se llevará a cabo mediante el mecanismo de subasta holandesa, busca recaudar hasta $330.000 millones para fortalecer la infraestructura y operación del sistema bajo criterios de responsabilidad ambiental y social.

El primer lote de esta emisión pone a disposición del público inversionista un monto de hasta $300.000 millones. No obstante, ante una eventual alta demanda, la entidad tiene prevista una cláusula de sobreadjudicación que permitiría atender solicitudes adicionales por hasta $30.000 millones, sin exceder el tope total de la emisión.

Según las directivas, de esta manera se posiciona a la empresa en los más altos estándares nacionales e internacionales de gestión y administración, permitiéndole acceder al mercado de valores donde se encuentra mayor cantidad de recursos con costos de financiación más bajos y plazos de pago más largos que en el mercado financiero tradicional. Esto se traduce en cuotas para pago de la deuda más convenientes y acordes al flujo de caja de la empresa.

El 100% de los recursos obtenidos se destinará exclusivamente a la financiación y refinanciación de proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad de su Marco de Referencia de Bonos Sostenibles, el cual ya cuenta con la validación de la firma internacional Standard & Poors.

Así, aseguraron al interior de la compañía, se trata de una modalidad de crédito que no representa privatización, puesto que no implica un cambio accionario o de participación en las acciones para sus propietarios, Distrito y Gobernación, explicaron desde la empresa de transporte.

La oferta está estructurada en dos series diseñadas para atraer distintos perfiles de inversión. La Serie C, denominada en pesos, ofrece subseries con plazos de 10 y 14 años, cuyos intereses se ajustarán según la variación del IPC. Por su parte, la Serie E, denominada en UVR, propone una inversión a largo plazo de 30 años con una tasa fija efectiva anual.

Esta diversificación de plazos y monedas busca captar tanto a pequeños ahorradores —con una inversión mínima de un millón de pesos o 5.000 UVR— como a grandes inversores institucionales.La solidez de esta emisión viene respaldada por una calificación de riesgo AAA otorgada por Fitch Ratings.

Entre los factores clave para esta nota máxima se encuentran el fuerte respaldo gubernamental del Distrito de Medellín, la importancia estratégica del Metro como pilar de la movilidad regional y un nivel de liquidez robusto.

La colocación estará liderada por Itaú Comisionista de Bolsa y Corredores Davivienda, mientras que la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) actuará como administradora del sistema de adjudicación. Con esta iniciativa, el Metro de Medellín no solo asegura su sostenibilidad financiera a largo plazo, sino que consolida su liderazgo en la implementación de proyectos de transporte con sello verde y social en el país.

Lea más: Así serán los nuevos trenes del Metro de la 80: aire acondicionado y capacidad para 600 pasajeros

Los bonos tendrán cinco series y su valor nominal será de $1.000.000 con un plazo de vencimiento de entre uno (1) y treinta (30) años a partir de la fecha de emisión. El pago de capital e intereses se realizará en pesos y la tasa máxima de rentabilidad de los bonos para cada subserie será definida por el Ministerio de Hacienda.

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Los recursos que se esperan obtener con la emisión de bonos serán destinados a proyectos sostenibles, es decir, que tienen un impacto tanto ambiental como social. Entre ellos está la modernización de trenes de primera generación, la accesibilidad universal en las líneas A y B (que fueron construidas hace 27 años) e impulsar los desarrollos de eficiencia energética que contribuirían a reducir el consumo de energía.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consiste la emisión de bonos del Metro de Medellín y cuál es su objetivo financiero?
Consiste en una oferta pública en el mercado de valores para recaudar hasta $330.000 millones mediante el mecanismo de subasta holandesa. El objetivo es acceder a financiación de mayor plazo y menor costo en comparación con el crédito tradicional, permitiéndole al Metro obtener cuotas de pago más cómodas para su flujo de caja, sin que esto implique la privatización ni el cambio de propiedad de la empresa.
¿En qué se utilizarán los recursos recaudados?
El 100% de los fondos se destinará exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos bajo el Marco de Referencia de Bonos Sostenibles (validado por Standard & Poor’s). Incluye iniciativas de impacto ambiental y social como la modernización de los trenes de primera generación, la mejora de la accesibilidad universal en las líneas A y B, y desarrollos de eficiencia energética.
¿Qué respaldo tienen estos bonos y a qué tipo de inversionistas están dirigidos?
Tienen la máxima calificación de riesgo (AAA otorgada por Fitch Ratings), respaldada por el apoyo del Distrito de Medellín y la importancia estratégica del sistema. La emisión está estructurada en diferentes plazos (de 1 a 30 años) y monedas (Pesos e UVR), dirigida tanto a pequeños ahorradores (desde $1.000.000 o 5.000 UVR) como a grandes inversionistas institucionales.

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