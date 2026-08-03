Histórico: Metro de Medellín emitirá, por primera vez, bonos de hasta $330.000 millones

Como un gran hito para el Metro de Medellín y la movilidad en el Valle de Aburrá, es considerada la emisión de bonos de deuda pública que, anunció esa compañía industrial y comercial del Estado, iniciará este lunes.

Esta operación financiera, que se llevará a cabo mediante el mecanismo de subasta holandesa, busca recaudar hasta $330.000 millones para fortalecer la infraestructura y operación del sistema bajo criterios de responsabilidad ambiental y social.

El primer lote de esta emisión pone a disposición del público inversionista un monto de hasta $300.000 millones. No obstante, ante una eventual alta demanda, la entidad tiene prevista una cláusula de sobreadjudicación que permitiría atender solicitudes adicionales por hasta $30.000 millones, sin exceder el tope total de la emisión.

Según las directivas, de esta manera se posiciona a la empresa en los más altos estándares nacionales e internacionales de gestión y administración, permitiéndole acceder al mercado de valores donde se encuentra mayor cantidad de recursos con costos de financiación más bajos y plazos de pago más largos que en el mercado financiero tradicional. Esto se traduce en cuotas para pago de la deuda más convenientes y acordes al flujo de caja de la empresa.

El 100% de los recursos obtenidos se destinará exclusivamente a la financiación y refinanciación de proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad de su Marco de Referencia de Bonos Sostenibles, el cual ya cuenta con la validación de la firma internacional Standard & Poors.

Así, aseguraron al interior de la compañía, se trata de una modalidad de crédito que no representa privatización, puesto que no implica un cambio accionario o de participación en las acciones para sus propietarios, Distrito y Gobernación, explicaron desde la empresa de transporte.