Video | Lincharon a un hombre acusado de realizar tocamientos a menores en playa de Santa Marta

Un grito de alerta bastó para interrumpir la tranquilidad del balneario de Santa Marta, luego de que las personas presentes en el lugar atacaran y denunciaran recientemente a un sujeto por cometer supuestos actos sexuales contra los niños. Le puede interesar: Video | Investigan masiva riña tras ataque de jóvenes a un lanchero en las playas de Cartagena Lo que inició como una tarde habitual en el sector de El Rodadero escaló rápidamente hacia una confrontación masiva cuando turistas y residentes señalaron a un individuo de haber realizado presuntos tocamientos a menores de edad en el lugar.

La reacción de los testigos fue inmediata. En cuestión de minutos, el ambiente de descanso dio paso a una ola de indignación colectiva que, llevada por la furia de las personas, acorraló en medio de golpes al acusado en plena franja de arena.

Ataque masivo grabado en redes

El episodio quedó registrado en múltiples videos que no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Las imágenes evidenciaron a decenas de personas rodeando al hombre, increpándolo a gritos y propinándole golpes y patadas.

Momento en que las personas le están pegando al sujeto. FOTO: Captura tomada de video de redes sociales @ColombiaOscura.

Entre reclamos y exigencias de explicación, la multitud expresó un rechazo absoluto ante cualquier acto que atente contra la integridad de la niñez. Este en específico ocurrió en la tarde de este domingo 2 de agosto. La intervención de la ciudadanía pasó rápidamente de la recriminación verbal a la agresión física directa. Varias personas apartaron al sujeto de la zona costera mientras exigían a gritos la presencia urgente de las autoridades.

Intervención policial y canal oficial

La tensión en la playa alcanzó un punto crítico que obligó a la intervención de la Policía Metropolitana de Santa Marta, que con algunos agentes intentó controlar la asonada y retirar al hombre del sitio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Hasta ahora, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni había confirmado la identidad del implicado. El suceso generó un fuerte impacto entre los bañistas y reactivó la discusión sobre la protección infantil y la justicia por mano propia.

Ante lo ocurrido, las autoridades le reiteraron a la comunidad denunciar estas situaciones formalmente, recordando que “toda denuncia por delitos contra menores debe ser realizada ante los organismos pertinentes” para no entorpecer las investigaciones y garantizar el debido proceso. También le puede interesar: “El Gobierno entrante cuenta con un diagnóstico técnico, objetivo y confiable”: Contraloría tras cierre de mesas de transición

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