180 películas se estrenarán en el FICCI 2026: estas son las novedades del festival

En Colombia se realiza el festival de cine más antiguo de Latinoamérica. Es el FICCI, que este año celebrará a su edición 65 entre el 14 y el 19 de abril. Durante estos seis días, se estrenarán 180 películas, 55 estrenos nacionales y 42 internacionales, en su histórica locación, Cartagena de Indias.

La ciudad donde nació, creció y vive este festival será la protagonista en esta ocasión. “En este homenaje lo que queremos es recordar por qué un festival de cine se pudo hacer en Cartagena, cuáles eran esas condiciones para que un festival pudiera salir adelante en Colombia a través de esta ciudad. Entonces vamos a estar dedicándonos a recordar, a hacer retrospectivas de lo que pasaba en esa primera década de los años 60, cuando se creó el festival, para que el año que viene hagamos lo mismo con la década de los 70 y luego así sucesivamente”, le contó Margaríta Díaz, directora general del FICCI, a EL COLOMBIANO.

Esa revisión histórica surge del interés del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el evento cinematográfico más importante del país, por comenzar a construir su archivo. Producto de ese proceso es la imagen de la edición 65 –realizada por el diseñador e ilustrador Kike Sierra–, que tiene como elemento central un árbol. Explica Díaz que la elección remite a una práctica muy común en los años sesenta en la ciudad y en otros pueblos del Caribe: quienes proyectaban las películas vendían boletas para ver la cinta desde una de las ramas de un árbol si la persona no tenía el dinero completo para pagar una silla.

Una de las novedades más importantes de 2026 es que al FICCI regresará la competencia oficial que desde hace seis años se había dejado de realizar. Se premiarán, por ejemplo, los largometrajes iberoamericanos que serán evaluados por Rodrigo Texeira, productor brasileño; Tatiana Huezo, cineasta méxico-salvadoreña; y Barbara Wurm, jefe de programación en la sección Forum de Berlinale, y también las películas colombianas que tendrán su estreno mundial en el festival como Manual para invocar fantasmas, de Juliana Zuluaga, y El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar, de Deimer Quintero.