Gobierno propone tarifas de energía diferenciadas para estratos 1 y 2: así sería la nueva regulación

El Ministerio de Minas y Energía presentó un proyecto de resolución que propone aplicar tarifas diferenciales en el servicio de energía eléctrica para las familias más vulnerables del país.
La iniciativa establece lineamientos transitorios de política pública con el objetivo de reducir las brechas tarifarias que afectan principalmente a los usuarios de los estratos 1 y 2, especialmente en territorios donde históricamente han existido mayores dificultades para la prestación del servicio.
La propuesta pone un énfasis particular en las zonas rurales de menor desarrollo, las áreas de difícil gestión y otros territorios con condiciones sociales y operativas que han limitado el acceso y la sostenibilidad del servicio eléctrico.